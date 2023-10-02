【娛圈喜事】陳嘉慧嫁圈外男友正式做人妻　否認雙喜臨門揚言會繼續當演員

▲ 正式做人妻！

現年27歲的TVB小花陳嘉慧昨日（10月1日） 在深圳五星級酒店與拍拖半年的圈外男友Calvin拉埋天窗，有指他們選址在深圳擺酒是為了遷就親戚。

穿上一字膊婚的陳嘉慧，大晒白滑香肩兼亮眼事業線，而圈中好友游嘉欣、梁敏巧、王虹茵及彭翔翎則擔任姊妹團。

【你好，我的大夫】陳嘉慧認低調結婚 男友爆身世與麥明詩有關係

最新影片推介：林盛斌專訪

老公並非富二代 婚後繼續做演員

陳嘉慧與一班姊妹團接受傳媒訪問，澄清老公並非富二代，只是普通人，性格害羞，大讚老公一百分，精心策劃這個婚禮，又指對方的結婚誓詞很有文采，令其很感動。

她還透露早前已在港註冊，今次嘉賓以親人為主，只有四位姊妹是圈中人，也是兩、三日前才通知她們，返港後會請同事食飯，也有通知高層樂易玲，並揚言會繼續當演員，老公亦十分支持她。

▲ 陳嘉慧正式榮升人妻。

否認雙喜臨門

至於有指二人拍拖半年就閃婚，嘉慧指已經拍了一段長時間，並表示對方是3月1日向她求婚，惟初時以為對方說笑：「當時我啱啱瞓醒，佢話不如結婚，我以前佢講笑，我即時答應咗。到咗拍求婚片嘅時候，又唔記得除口罩，搞到要補拍，我冇諗過我人生大事就要Take2。」

她又否認雙喜臨門，指與老公也喜歡小朋友，不過一切順其自然，而談到老爺想她生6個，嘉慧笑言會努力加油，在未停經前想想先。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R