  • 30°C
香港時間 : 20231002日 (週一) 11:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鄭少秋 名校專區 林作 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈喜事】陳嘉慧嫁圈外男友正式做人妻　否認雙喜臨門揚言會繼續當演員

娛樂 11:08 2023/10/02

分享：

分享：

熱門 鄭少秋 名校專區 林作 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

正式做人妻！

現年27歲的TVB小花陳嘉慧昨日（10月1日） 在深圳五星級酒店與拍拖半年的圈外男友Calvin拉埋天窗，有指他們選址在深圳擺酒是為了遷就親戚。

穿上一字膊婚的陳嘉慧，大晒白滑香肩兼亮眼事業線，而圈中好友游嘉欣、梁敏巧、王虹茵及彭翔翎則擔任姊妹團。

【你好，我的大夫】陳嘉慧認低調結婚　 男友爆身世與麥明詩有關係

最新影片推介：林盛斌專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林盛斌經營公司堅守兩大原則　阿Bob視挫折為推動力：下次做得更好

老公並非富二代 婚後繼續做演員

陳嘉慧與一班姊妹團接受傳媒訪問，澄清老公並非富二代，只是普通人，性格害羞，大讚老公一百分，精心策劃這個婚禮，又指對方的結婚誓詞很有文采，令其很感動。

她還透露早前已在港註冊，今次嘉賓以親人為主，只有四位姊妹是圈中人，也是兩、三日前才通知她們，返港後會請同事食飯，也有通知高層樂易玲，並揚言會繼續當演員，老公亦十分支持她。

陳嘉慧正式榮升人妻。

否認雙喜臨門

至於有指二人拍拖半年就閃婚，嘉慧指已經拍了一段長時間，並表示對方是3月1日向她求婚，惟初時以為對方說笑：「當時我啱啱瞓醒，佢話不如結婚，我以前佢講笑，我即時答應咗。到咗拍求婚片嘅時候，又唔記得除口罩，搞到要補拍，我冇諗過我人生大事就要Take2。」

她又否認雙喜臨門，指與老公也喜歡小朋友，不過一切順其自然，而談到老爺想她生6個，嘉慧笑言會努力加油，在未停經前想想先。

點擊圖片放大
+6
+5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【你好，我的大夫】陳嘉慧傳與圈外男友閃婚　新歡被爆與身材姣好落選姐有段情
10:06 2023/09/20
【你好，我的大夫】陳嘉慧傳與圈外男友閃婚　新歡被爆與身材姣好落選姐有段情
【你好，我的大夫】與圈外男友感情穩定成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色
16:20 2023/09/19
【你好，我的大夫】與圈外男友感情穩定成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色
【你好，我的大夫】蘇恩磁演基層慈母搶Fo　陳嘉慧：作為仔女好少將愛意表達出嚟
17:50 2023/09/22
【你好，我的大夫】蘇恩磁演基層慈母搶Fo　陳嘉慧：作為仔女好少將愛意表達出嚟
【你好，我的大夫】陳嘉慧傳周日榮升做人妻　婚禮地點時間曝光
10:22 2023/09/26
【你好，我的大夫】陳嘉慧傳周日榮升做人妻　婚禮地點時間曝光
【你好，我的大夫】陳嘉慧認低調結婚　 男友爆身世與麥明詩有關係
17:39 2023/09/27
【你好，我的大夫】陳嘉慧認低調結婚　 男友爆身世與麥明詩有關係

你可能感興趣

【你好，我的大夫】陳嘉慧傳與圈外男友閃婚　新歡被爆與身材姣好落選姐有段情
10:06 2023/09/20
【你好，我的大夫】陳嘉慧傳與圈外男友閃婚　新歡被爆與身材姣好落選姐有段情
【你好，我的大夫】與圈外男友感情穩定成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色
16:20 2023/09/19
【你好，我的大夫】與圈外男友感情穩定成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色
【你好，我的大夫】蘇恩磁演基層慈母搶Fo　陳嘉慧：作為仔女好少將愛意表達出嚟
17:50 2023/09/22
【你好，我的大夫】蘇恩磁演基層慈母搶Fo　陳嘉慧：作為仔女好少將愛意表達出嚟
陳嘉慧 娛樂人物職業 結婚 娛樂行業 兩性關係 TVB

最高瀏覽

鄭少秋長女美國自殺身亡　警方破門而入發現陳屍家中
鄭少秋長女美國自殺身亡　警方破門而入發現陳屍家中
【天氣預報】風暴小犬威力增強　周五直撲香港400公里
【天氣預報】風暴小犬威力增強　周五直撲香港400公里
【我要瞓鬥】陳若思由電競女神蛻變成J2女神　孝順女Amber：買樓給媽媽【多圖】
【我要瞓鬥】陳若思由電競女神蛻變成J2女神　孝順女Amber：買樓給媽媽【多圖】
急症室最長等候時間（10月02日 時間08:05）
急症室最長等候時間（10月02日 時間08:05）