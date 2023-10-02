  • 31°C
香港時間 : 20231002日 (週一) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食不安心】西灣河生果檔買$10個水蜜桃中伏　街坊回家驚見底部全爛發黑發霉

食用安全 11:52 2023/10/02

分享：

分享：

熱門 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

西灣河街市買$10個水蜜桃中伏，街坊回家驚見底部全爛發黑發霉。

港人一向愛吃水蜜桃，不過近日有市民分享中伏經歷，表示在西灣河一個水果檔以$10/個的價錢購買了5個桃，回家後始發現底部全爛、發黑發霉。帖文一出後，有街坊留言表示，曾在同一店鋪購買過有問題的水果。

最新影片：

童學園
【童學園】失意會考返家鄉當兵捱苦　泰裔港男考上消防立志助人

事主於Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，指在西灣河成安街街市一個水果檔，以$10/個的價格購買了5個桃。事主稱當時見檔販開箱，水蜜桃表面有少許凹陷，檔販表示「少少瑕疵梗有，唔畀揀」。

未料，事主回家後始發現中伏，5個桃底部全爛，部分更發黑發霉，他帶同水蜜桃到水果檔要求退款，結果卻「被人兇，當場毀滅證據，最後只執得返2個桃屍」。

水蜜桃底部變爛。（Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

帖文引起熱議，有街坊分享中伏經歷，指早前在同一水果檔購買火龍果，切開竟發現有蟲，直言「估唔到去貨咁快嘅舖頭都會咁」。不少網民亦留言表示，「街坊講咗好多年呢間黑店，仲係有人要幫襯」、「底爛防不勝防」、「呢間嘢態度極差」。

揀靚桃秘訣

果欄「欄之選」負責人陳先生曾受訪表示，不少消費者喜歡拿起水蜜桃「檢查」，但空氣會影響水蜜桃的質量，不斷用手觸摸水蜜桃亦很大機會弄破果皮，令其保護層受損，容易「撞瘀」，故最好由店員戴上手套代為揀選。

要揀靚水蜜桃，可觀察水蜜桃外表，留意以下幾點：

點擊圖片放大
+3
+2

水蜜桃保存貼士

想延長水蜜桃保存期，果欄「欄之選」負責人陳先生建議如下：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】食一粒國產香印等於食24次農藥？　食安專家教2招洗提子
17:41 2023/09/19
【食用安全】食一粒國產香印等於食24次農藥？　食安專家教2招洗提子
【食用安全】$110買日本水蜜桃疑似發霉　客人以相退款遭拒網民意見兩極
12:44 2023/08/31
【食用安全】$110買日本水蜜桃疑似發霉　客人以相退款遭拒網民意見兩極
【食用安全】港女超市買日本蛋中伏　蛋殼發霉現黑色裂紋【附3招保存貼士】
13:24 2023/08/16
【食用安全】港女超市買日本蛋中伏　蛋殼發霉現黑色裂紋【附3招保存貼士】

你可能感興趣

【食用安全】食一粒國產香印等於食24次農藥？　食安專家教2招洗提子
17:41 2023/09/19
【食用安全】食一粒國產香印等於食24次農藥？　食安專家教2招洗提子
【食用安全】$110買日本水蜜桃疑似發霉　客人以相退款遭拒網民意見兩極
12:44 2023/08/31
【食用安全】$110買日本水蜜桃疑似發霉　客人以相退款遭拒網民意見兩極
【食用安全】港女超市買日本蛋中伏　蛋殼發霉現黑色裂紋【附3招保存貼士】
13:24 2023/08/16
【食用安全】港女超市買日本蛋中伏　蛋殼發霉現黑色裂紋【附3招保存貼士】
健康問題 食用安全 網絡熱話 街市 西灣河

最高瀏覽

鄭少秋長女美國自殺身亡　警方破門而入發現陳屍家中
鄭少秋長女美國自殺身亡　警方破門而入發現陳屍家中
【天氣預報】風暴小犬威力增強　周五直撲香港400公里
【天氣預報】風暴小犬威力增強　周五直撲香港400公里
鄭少秋長女鄭安儀離世　秋官現任太太官晶華用8個字回應
鄭少秋長女鄭安儀離世　秋官現任太太官晶華用8個字回應
【我要瞓鬥】陳若思由電競女神蛻變成J2女神　孝順女Amber：買樓給媽媽【多圖】
【我要瞓鬥】陳若思由電競女神蛻變成J2女神　孝順女Amber：買樓給媽媽【多圖】