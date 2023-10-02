【食不安心】西灣河生果檔買$10個水蜜桃中伏　街坊回家驚見底部全爛發黑發霉

▲ 西灣河街市買$10個水蜜桃中伏，街坊回家驚見底部全爛發黑發霉。

港人一向愛吃水蜜桃，不過近日有市民分享中伏經歷，表示在西灣河一個水果檔以$10/個的價錢購買了5個桃，回家後始發現底部全爛、發黑發霉。帖文一出後，有街坊留言表示，曾在同一店鋪購買過有問題的水果。

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事主於Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，指在西灣河成安街街市一個水果檔，以$10/個的價格購買了5個桃。事主稱當時見檔販開箱，水蜜桃表面有少許凹陷，檔販表示「少少瑕疵梗有，唔畀揀」。

未料，事主回家後始發現中伏，5個桃底部全爛，部分更發黑發霉，他帶同水蜜桃到水果檔要求退款，結果卻「被人兇，當場毀滅證據，最後只執得返2個桃屍」。

▲ 水蜜桃底部變爛。（Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

帖文引起熱議，有街坊分享中伏經歷，指早前在同一水果檔購買火龍果，切開竟發現有蟲，直言「估唔到去貨咁快嘅舖頭都會咁」。不少網民亦留言表示，「街坊講咗好多年呢間黑店，仲係有人要幫襯」、「底爛防不勝防」、「呢間嘢態度極差」。

揀靚桃秘訣

果欄「欄之選」負責人陳先生曾受訪表示，不少消費者喜歡拿起水蜜桃「檢查」，但空氣會影響水蜜桃的質量，不斷用手觸摸水蜜桃亦很大機會弄破果皮，令其保護層受損，容易「撞瘀」，故最好由店員戴上手套代為揀選。

要揀靚水蜜桃，可觀察水蜜桃外表，留意以下幾點：

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水蜜桃保存貼士

想延長水蜜桃保存期，果欄「欄之選」負責人陳先生建議如下：

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責任編輯：羅嘉欣