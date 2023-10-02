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【食用安全】英國設計師用廢棄塑膠製雪糕　命名「罪惡的味道」挑戰人類膽量

食用安全 13:50 2023/10/02

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英國研究廢棄塑膠製成雪糕為地球減廢，「罪惡的味道」惹爭議。

塑膠垃圾污染地球生態，一直是一項難以解決的環保課題。英國一名設計師研製出「塑膠雪糕」，提出人類利用自己身體作為機器的概念，透過吃掉塑膠為地球減廢；但「塑膠雪糕」未推出已引起道德爭議。

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英國多學科設計師Eleonora Ortolani擅於進行材料實驗，她有感地球上不斷增加的塑膠廢物是一個無法克服的問題，回收系統只能處理全球不到1%的廢棄塑膠。為從源頭減廢，Eleonora提出「Guilty Flavors」項目，研究將廢棄塑膠分解，製作成可供人類食用的雪糕，實驗人體究竟能否完全無害地將塑膠徹底消化。

Eleonora連同數名頂尖科學家、知名廚師和食品專家組成研究團隊，先以生物技術分解塑膠，再用分解後得到的碳鍊，製成「Guilty Flavors雪糕」，暫譯名「罪惡的味道」。團隊強調，罪惡的味道並不會有任何塑膠味，相反還是大部分人都喜歡的雲呢拿味：

消化酵素和生物工程細菌等新的生化過程，可以讓人類安全地消化塑料，將其轉化為完全可食用的分子。第一個雲呢拿味雪糕樣品，是透過生物技術香草醛進行調味。一旦通過所有製作過程，它就已不再是塑膠，與我們平常吃的雪糕本質上無異。

目前，「Guilty Flavors雪糕」仍需做更多安全測試，等待上市。

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惹道德爭議

不過，利用人體回收吸納廢棄塑膠的雪糕，並未為人所接受。研究項目曝光後，已有不少民眾狠批研究團隊不負責任，抗議他們鼓勵人類吃塑膠的行為。對此，Eleonora也毫不隱諱地回應，認同「Guilty Flavors雪糕」不僅挑戰了人類的味蕾，也在挑戰一個未來世界的飲食習慣，衝擊人類膽量和道德。Eleonora表示，希望研究項目能提醒人類，思考是否已準備好改變自己，為世界做貢獻：

我的工作旨在挑戰和拓展人類烹飪的未來，打破習慣性思維模式。真正的進步不僅在於結果，還在於我們的心態。

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責任編輯：羅嘉欣

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