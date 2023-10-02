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【食用安全】南韓年輕人「打卡」新熱潮　拆解糖葫蘆3大健康問題

食用安全 13:10 2023/10/02

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南韓年輕人「打卡」新熱潮，拆解糖葫蘆3大健康問題。

中國傳統零食糖葫蘆近年受到南韓年輕人瘋狂追捧，成為社交媒體上的「打卡」新熱潮。南韓有專賣糖葫蘆的連鎖店最近兩年已增至420間，「糖葫蘆」的關鍵字搜尋量一度位於前3位，但其所衍生的衛生、兒童肥胖、燙傷等問題也受到社會的關注，南韓國會議員甚至為此邀業者出席國政監察說明。

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綜合韓媒報道，據南韓農水產食品流通公社統計，今年7月30日至9月9日，冷凍、即食品項搜尋量最高的關鍵字，在10多歲族群中前兩名分別是「冷凍糖葫蘆」及「糖葫蘆」；同時，南韓最大外送平台「外送的民族」公布的7月關鍵字排名中，糖葫蘆也位居第3名，搜尋量較1月漲至47.3倍。

自稱南韓首家糖葫蘆品牌的「王家糖葫蘆」，2017年在南韓東南部城市蔚山開設第一間店舖，2020年增至16間，隔年縮減至11間，到了2022年又擴張至43間，今年甚至一口氣增至420間，更表示年底前有望開設第450間分店，可見糖葫蘆在南韓的爆發性人氣。

恐引發兒童肥胖等健康問題

「糖葫蘆」是一種將士多啤梨、橘子、提子等各種水果插在竹籤上後，再蘸上像糖漿一樣煮化的白糖硬化而成的小食。近年來還推出各款新式糖葫蘆，包括年糕糖葫蘆、跳跳糖糖葫蘆、糖葫蘆馬卡龍等等。隨著糖葫蘆熱潮在南韓年輕人中蔓延，其所引發的兒童肥胖等健康問題備受社會關注。

由於糖葫蘆主要成分是糖和水果，因此被歸類為高糖餐，它會提高血糖水平並增加耐熱性，從而導致肥胖和免疫力下降。特別是正處於成長期的小學生食用時需要注意，因為它會增加中性脂肪，而中性脂肪是血液中的脂肪之一，中性脂肪含量過高則有害健康。

南韓消費者院指出，一根糖葫蘆的含糖量就達到成人單日建議攝取量的一半，對於理應較成人攝取量更少的兒童及青少年更成為負擔。有牙醫試吃後承認確實好吃，但表示糖黏在牙齒上容易引發蛀牙，「如果一直流行的話，感覺我很快就可以在江南區買套房」。

南韓各地區向教育部提出的資料顯示，截至今年4月1日，南韓小學、中學、高中生中罹患兒童糖尿病的人數達到3,855人，在兩年內增加近24%，其中小學生患者數成長率更達26.1%。除了疫情下活動量減少、外送使用率增加等因素外，近來糖葫蘆熱潮對兒童健康可能所造成的危害引發家長憂心。據報道，「王家糖葫蘆」的社長更將於10月被國政監察傳喚，國會福祉委員會計劃就青少年白糖過度消費問題進行提問。

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亂丟垃圾造成環境髒亂

與此同時，包裝糖葫蘆所使用的竹籤及紙杯也引發不少衛生問題。街頭上堆滿了竹籤和紙杯垃圾，許多人吃完糖葫蘆後亂丟垃圾而造成環境髒亂，即使丟進垃圾桶裏，竹籤也有可能刺破垃圾袋，導致垃圾汁液流落街道。

有部分商圈忍無可忍，發公告劃出「禁糖葫蘆區」，或禁止顧客帶糖葫蘆進入店內。除此以外，南韓食品醫藥品安全處宣布10月將對全國4,100處設於公園、遊樂園、營地、車站等公眾設施的糖葫蘆店家進行衛生盤點工作，確保食安。

燒燙傷患者案例明顯增加

隨著糖葫蘆熱潮，社交媒體上也興起「自製糖葫蘆」挑戰，因居家模仿製作糖葫蘆所造成的燒燙傷患者案例亦明顯增加。被糖漿燙傷可不比一般燒燙傷，因為作為糖葫蘆主原料的砂糖熔點高達攝氏185度，且呈黏稠狀，比熱水等一般滾燙的液體更難去除且傷害更大，若處理不當可能造成三度燙傷。

有醫療界從事者解釋，實際上製作糖葫蘆時，因將糖水灑在皮膚上而到醫院就診的患者明顯增多。首爾一家燒燙傷專門醫院的護理人員表示，近來一天平均會有4到5名孩童因加熱融化糖漿燙傷送醫；另一家專門醫院院長則指出，糖葫蘆引起風潮後，因糖漿燙傷的患者數大約比過去增至7到8倍。

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責任編輯：羅嘉欣

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