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【颱風消息】天文台料小犬達超強颱風級　周四登陸台灣闖入本港400公里

社會 11:09 2023/10/02

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天文台料小犬達超強颱風級，周四登陸台灣闖入本港400公里。（資料圖片）

天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋正覆蓋華南。在上午10時，颱風小犬集結在馬尼拉之東北約840公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域並逐漸增強。

小犬會在未來兩三日移向呂宋海峽至台灣南部一帶並逐漸增強，隨後可能進入南海東北部。

天文台指，東北季候風會在今日（2日）影響廣東沿岸。高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。同時，熱帶氣旋小犬會移向呂宋海峽至台灣南部一帶並逐漸增強，隨後可能進入南海東北部，本周後期廣東沿岸有驟雨及風勢較大。此外，預料另一股東北季候風亦會在本周中後期抵達華南。受東北季候風影響，隨後小犬的路徑及強度存在變數。

今日天氣大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間酷熱。吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風。天文台展望，未來兩三日持續酷熱，部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。本周後期天氣漸轉不穩定。

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記者：黃穎津

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