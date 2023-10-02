【颱風消息】天文台料小犬達超強颱風級　或沿廣東沿岸海域移動

▲ 天文台料小犬達超強颱風級，周四登陸台灣闖入本港400公里。（資料圖片）

天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣。下午本港部分地區氣溫上升至33度左右。颱風小犬已增強為強颱風。在下午4時，小犬集結在馬尼拉之東北約820公里，預料向西北移動，時速約12公里，移向呂宋海峽至台灣南部一帶並繼續增強。

▲ 小犬會在未來兩三日移向呂宋海峽至台灣南部一帶並逐漸增強，隨後可能進入南海東北部。

天文台指，熱帶氣旋小犬會移向呂宋海峽至台灣南部一帶並繼續增強，隨後可能進入南海東北部，本周後期廣東沿岸有驟雨及風勢較大。此外，預料一股東北季候風亦會在本周後期抵達華南。受東北季候風影響，隨後小犬的路徑及強度存在變數，有可能沿廣東沿岸海域移動並減弱。

今日天氣大致天晴，但有一兩陣驟雨。明早最低氣溫約28度。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風。天文台展望，未來兩三日持續酷熱，部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。本周後期天氣漸轉不穩定。

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記者：黃穎津