【中風危機】14歲女生游泳時突然中風昏倒　醫生：發病前幾天都在熬夜

▲ 台灣一名14歲中學女生在游泳期間突然中風昏倒，醫生指出她昏倒前幾天都在熬夜，導致血壓升高最終出事。

中風有越發年輕化的趨勢！台灣北部一名14歲中學女生在游泳時突然昏倒，緊急送醫後發現為自發性腦出血，亦即出血性中風。但女生並沒有任何先天性疾病，醫生就指出是因為1項常見的壞習慣引起。

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根據《ETtoday健康雲》報道，台灣中國醫藥大學附設醫院台北分院針灸科主任胡奕晟指出，通常年輕的中風患者都會有潛在的腦中風危險因素，但該名女生的父親就表示，她沒有任何心臟或血管相關的先天性疾病，平時也沒有血壓問題。不過女生昏迷當下的收縮壓高達180mmHg（正常應低於140mmHg），而高血壓通常是自發性腦出血的一大因素。

胡奕晟又指，該名女生體重屬於過胖，且昏倒的前幾天都在熬夜。到底熬夜為何與中風有關？胡奕晟就解釋，熬夜時身體處於交感神經活化的狀態，血壓會被迫上升，長期持續會對心血管造成巨大壓力，也是腦中風常見的誘發因素。由於女生的腦出血範圍較大，因此當時開刀取出血塊，等到清醒後病況穩定才開始進行復健和針灸治療。

中風後可以如何復原？胡奕晟說明，腦中風患者在血壓穩定後進行密集的復健和針灸，可逐步改善單側手腳無力的情況；不過中風受損面積越大，復原所需的時間便越長。

而根據中風受損的部位不同亦會出現各種症狀，常見的有單側手腳無力、手腳麻木、語言障礙、視野缺損、頭暈、平衡感不良及顏面神經麻痺等。

他補充，年輕型中風的定義為45歲以下之中風，且發生率正逐年上升，又提醒民眾，中風並非老年人的專利，並列出過往病例，表示曾有一名7歲男童腦中風，檢查後發現患有腦部動靜脈畸形，另外又有一名11歲女童因心臟異常而導致中風。

胡奕晟指出，中風的危險因素包括高血壓、心律不整、動脈剝離或自體免疫疾病、血管炎、癌症及先天性心臟病等，亦與過度熬夜、生活飲食習慣不良有關。因此他呼籲民眾，即使年輕也不要熬夜，建議最晚午夜前便要睡覺，而睡前亦要盡量避免使用手機。此外，減少飲酒、精緻飲食，適當運動、飲用純水，養成良好的生活習慣，才能有效降低年輕型中風的風險。

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責任編輯：羅嘉欣