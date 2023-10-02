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【時尚速報】Sttoke X Mickco Chan快閃店啟動　世界首個不碎陶瓷咖啡杯限量插畫別注【內附地址】

休閒消費 12:58 2023/10/02

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熱門 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

Sttoke推出世界首個不碎的陶瓷咖啡杯，現在品牌更開設首間店舖，並聯同本地著名插畫師Mickco Chan推出聯乘系列。

香港人熱愛飲咖啡是事實，今天大行小巷都是不同的咖啡店，但對於一個既愛飲咖啡，但同時又熱愛環保的人，都會自備咖啡杯上陣，在2018年，Sttoke推出了世界第一個不碎的陶瓷咖啡杯，現在品牌更開設首間店舖，加上聯同本地著名插畫師Mickco Chan推出聯乘系列，身為Mickco Chan的fasn不容錯過。

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今天大家購買咖啡時，會否有自備一個杯子？其實自備杯子早在歐洲已經流行，既可重複使用，也不會導致大量咖啡杯浪費。Sttoke在2018年推出了世界上第一個不碎陶瓷咖啡杯，更於2018年榮獲澳洲Good Design Award金獎。

Sttoke x Mickco經典不碎陶瓷咖啡杯。（各$498/圖片品牌提供）

杯子由專利不碎陶瓷技術製成，每個杯子都擁有雙層冷熱保温能力。其獨特手握的設計使手感流暢，專利不碎陶瓷技術同時保持最佳飲品溫度，達到保熱3小時、保冷更長達6小時的效果。Sttoke杯只有249克（12安士），配有矽膠防滑底座和雙重鎖漏蓋設計做到100%防漏，方便您在外出時使用。

至於內層方面，採用耐用易於清潔的德國設計GREBLON白色陶瓷塗層，咖啡美麗色澤清晰可見。這款輕巧的陶瓷塗層優於塑料和金屬杯子，提供了瓷器般的體驗，確保最後一口的味道和第一口一樣美味。

Sttoke x Mickco 日本製10g咖啡掛耳包。（$38/圖片品牌提供）

而是次插畫師Mickco的創作靈感來自他的好友和繆思Candy，Candy亦她他首位的模特兒。在產品的範疇上除了有咖啡杯外，同時包括tote bag、咖啡袋、當燭、咖啡掛耳包和杯墊等，身為Mickco Chan的「粉絲」不可錯過。

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Sttoke海港城POP-UP

日期：即日至11月30日
地址：香港尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場2樓2128號

記者：何偉雄

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