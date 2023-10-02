【鍾培生拳賽】霍哥對決周永恒花生指數未夠高　劉馬車龍心參戰互打今午開記招

▲ 「龍馬」決戰擂台！

有「香港電競之父」之稱的富三代鍾培生，曾與「抽水王」林作激戰擂台。今年8月，他宣布再辦拳賽並邀請兩大熱話人物，曾被封為「微辣清泉」的霍哥與被控襲警的周永恒在擂台對決。

記招當日已火藥味十足，不但互寸對方，更搶先「開打」，打到身旁的桌子亦飛起！

▲ 霍哥VS周永恒未夠花生。（陳慧安 攝）

【鍾培生拳賽】未上擂台先開戰打到枱都飛起 霍哥周永恒互寸對方火藥味濃【有片】

鍾培生表示為進一步在香港推廣格鬥運動，同時振奮香港人，由此決定將千萬拳酬，悉數用於推廣香港拳擊運動，並籌辦拳賽《培生擂台無敵盃2023》。

拳賽亦公開招募全港素人上台激戰90秒，將拳擊運動在本地推上另一個台階。

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「龍馬」決戰擂台

原來屆時不單止有霍哥對戰周永恒，最新消息指兩大騎呢網紅劉馬車與「維園霆鋒」龍心會加入拳賽，兩人非常出位的網絡紅人將在擂台上決戰，而今日（10月2日）將再舉行記者會。

不少網民對於劉馬車與龍心加入拳賽的消息，表示非常期待，拳賽秒變監獄風雲之爭，花生指數爆燈。

▲ （右）劉馬車將決戰龍心（左）。（IG圖片）

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監獄風雲之爭

龍心（本名林克霖）近年移民英國並淡出YouTube界，為了拳賽特意於上月返港進行訓練。他上月返港現身香港機場時即被扣查，廉政公署起訴兩罪，涉嫌於2020年向選舉事務處提交虛假選舉申報書，及企圖欺詐選舉開支。

劉馬車（本名劉駿軒）因7月在荃灣毆打網媒「蛋蛋俱樂部」台長梁志恆，於8月14日判監6個星期。

周永恒因犯「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」兩罪，上月21日被判即時入獄兩星期。

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