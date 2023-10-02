【讓座爭議】女生摔倒膝蓋搭地鐵坐關愛座 被阿伯踢鞋霸氣講英文迫讓座

▲ 有台灣女學生，因天雨路滑在外摔傷了，膝蓋「磨薑」滲血，搭捷運坐關愛座時慘被阿伯踢鞋講英文迫讓座。

關愛座是為孕婦、病者、負傷者、老人和身心障礙人士所設的優先座位，慨念為禮讓的精神！台灣有女學生近日上網發文呻，自己因天雨路滑摔倒導致膝蓋「磨薑」滲血，加上月經快到腹部悶痛，坐地鐵時選了關愛座休息。豈料有名戴上黑超的阿伯，突然向她走近並一腳踢了她的鞋子，霸氣地用英文說：「priorty seat！」迫她讓座，此事令女學生心寒！

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該名女學生日前在facebook社群「爆怨公社」以「前陣子才在爭論博愛座的議題，沒想到今天就被我遇到了」為題發文，她指日前因天雨路滑在外摔傷了，膝蓋「磨薑」滲血，碰到都會痛，

膝蓋的皮直接被我摩不見，還看得到一點血肉，雖然包紮完了，但因為傷口剛好在皺摺處，起身坐下都會碰到，其實有點痛，再加上臨近生理期，腹部有點悶…

女生乘搭捷運時，選擇坐了博愛座(關愛座)，但漸漸多人走入車廂時，有一位戴墨鏡的伯伯行近她，並對她非常之不禮貌，

用腳輕輕踢了我的鞋子，態度強勢的說：『excuse me？Here，priorty seat！ 』

伯伯對受傷的女生手足口並用，更指著博愛座的圖示，要求她讓座！女生完全不懂伯伯那麼彆扭的用英文告訴她這件事，而身旁的阿姨似乎看到她包紮了腳，所以主動站起來，讓座給伯伯。

最後女生看到一位更蒼老的婆婆，於是把座位讓出給予婆婆，但她始終不明白該伯伯何解對她的口氣這麼差，難道是因為她穿著校服，

我平常是一個見到老弱婦孺都會讓座的人，經歷這件事雖然有些心寒，但我還是會讓座給需要的人。

伯伯行為遭網民炮轟

伯伯的霸氣行為被不少網民鬧爆，指他「以後會有更多不可理喻的老人」、「就讓讓他吧，坐也沒辦法再坐多久了，但踢鞋子真的很沒水準」、「明明就很明顯的傷口，還要故意要求讓位，真的好討厭」、「有些倚老賣老的“老人家”就只會欺負穿著制服的學生，很多實習的學生也必須站一整天，沒有比老人家輕鬆好嗎」、「不是老人變壞了，是壞人變老了啊…」。

另外，有曾經癱瘓的網民則指她是不會讓座的，「目前是沒有拿重大傷病卡，不過曾經癱瘓過不能久站，我也曾經坐博愛座被人投來異樣眼光，但是我覺得沒什麼，我真的需要。買台鐵票被人坐走了我會大聲說出來，以往對方礙於面子也會不好意思站起來，再不讓我會罵到列車長都來吧！」

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責任編輯：王明芳