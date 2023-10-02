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【前TVB小花】鄧佩儀晒素顏照獲讚狀態極佳　決定留在加拿大生活變得輕鬆自在

娛樂 14:03 2023/10/02

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熱門 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

超好狀態！

前TVB小花鄧佩儀（Gloria）早前在社交網上載校園照，並宣布終於畢業，她指返加拿大這年半與家人生活後，令其更明確自己的發展方向，決定不再回港留在當地。

【離開TVB】鄧佩儀宣布畢業留在加拿大生活　Gloria：確定自己做對了選擇

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大晒素顏照

雖然Gloria不回港發展，她不時在網上分享在加拿大生活點滴，日前見她晒出與自己拍攝封面的雜誌的自拍合照，素顏上陣﹑紮了孖辮的她，皮膚白裏透紅，仙氣十足，狀態超佳。

隨後，她又分享一段跳舞片，片中見她跳得有板有眼，相信已經練習了一段日子，她以英文留言：「跳舞令她快樂」。

仙氣十足！

回加拿大讀書

《2013年度國際中華小姐競選》奪冠後加入TVB的Gloria，一直默默耕耘，直到2021年，她在劇集《換命真相》終於首當女一，但其後她向TVB請假返加拿大於UBC（英屬哥倫比亞大學）尚德商學院，修讀工商管理學士學位，以及修讀有關電影製作的課程。

雖然當時外間傳她被TVB雪藏，全因指Gloria拍《換命真相》表現失準頻NG，開工10多日辣㷫同劇的張頴康而鬧不和，以致TVB未為她安排新工作。

事後各方為她澄清，而Gloria也解釋拍完《換命真相》後，早已向公司請假重返校園，並不是謠傳的雪藏。

如今見她在加拿大生活開心快活，最重要選擇自己喜歡的生活，難怪人都變得輕鬆自在。

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撰文 : TOPick柴犬出動

鄧佩儀 娛樂人物職業 娛樂行業 加拿大 TVB

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