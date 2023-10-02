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【風流少俠】鄭少秋年輕女人緣旺緋聞多　秋官歷兩段婚姻一身女兒債

娛樂 12:23 2023/10/02

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熱門 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

鄭少秋的55歲長女鄭安儀於美國寓所自殺身亡，鄭安儀是他跟圈外女友盧慧茹所生的女兒，入行逾半世紀的鄭少秋當年以20歲之齡加入電視圈，演活不少大俠角色的他予人風流黨之感，戲外同樣甚有女人緣，年輕時情史多多！

對長女心存內疚

早年就讀演員訓練班時鄭少秋邂逅了盧慧茹，兩人拍拖三年，於1968年誕下女兒鄭安儀，可惜最終分手收場。

盧慧茹帶著女兒離開，雖然秋官負責女兒的大學學費，不過鄭安儀跟爸爸關係疏離，秋官多年前曾受訪表示感遺憾︰「我很多年前供她讀大學，但供完之後已沒聯絡。現在如街上遇見，也不知道認不認得。」

鄭少秋長女鄭安儀離世　秋官現任太太官晶華用8個字回應

鄭少秋長女早前於美國自殺身亡。（網上圖片）

女人緣旺跟趙雅芝組熒幕CP

回復單身後的秋官跟兩位女星傳過緋聞，70年代初期，秋官跟「斑斑」黎小雯經常孖住登台因而撻著，惟森森的媽咪極度反對，加上拍拖後難忍秋官口花花的性格，最終決定分手。當年的秋官為了箍煲，寫公開信讓雜誌刊登，惟最後也是分手收場。

秋官另一緋聞情人是趙雅芝，擔任《楚留香》男女主角的鄭少秋與趙雅芝爆紅，當年的「楚香帥」和「蘇蓉蓉」是不少觀眾的最佳CP，二人曾合演《大報復》、《富翁》、《倚天屠龍記》等劇，外型匹配的他們更傳出緋聞，相隔40年後趙雅芝分享跟秋官的合照，勾起粉絲滿滿回憶。

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秋官天生外父相？

於1974年，秋官跟沈殿霞（肥姐）撻著，有指當年肥姐代斑斑轉交分手信予秋官，失戀的秋官十分傷感，肥姐由憐生愛，二人更擦出愛火，肥姐更利用自己的人脈為秋官的事業鋪路。

兩人拍拖11年於1985年結婚，育有女兒鄭欣宜，惟婚後秋官跟官晶華有來往，及至1988年，當時欣宜只得8個月大時，肥姐決定離婚。

翌年，秋官跟官晶華於台灣結婚，婚後育有兩女鄭詠恩和鄭詠曦，而欣宜跟兩位同父異母的妹妹關係頗好，欣宜曾甫出跟妹妹的合照。

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鄭少秋長女美國自殺身亡　警方破門而入發現陳屍家中

離婚非因外遇

2008年肥姐離世，於肥姐的喪禮上，身為契哥的鄧光榮當眾直斥秋官，他說：「秋仔，你說，這些年你為肥肥做過什麼？欣宜沒有爸爸嗎？為什麼這個時候才出現？」不過近年欣宜跟秋官的關係良好，每當女兒開騷，秋官也會親往捧場。

多年來背著「負心漢」惡名，秋官曾於訪問中罕談離婚原因，他強調非因外遇而離婚，只因肥姐性格太強勢，而秋官喜愛溫婉的女生，才令婚姻出問題。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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