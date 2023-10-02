【凍齡靚媽】黎姿52歲生日罕曬一家五口全家福　13歲女暴風成長快高過媽媽

▲ 黎姿52歲生日罕有曬出一家五口全家福。

繼日前中秋節與家人同遊澳門後，黎姿（現名馬黎珈而）昨日（1日）52歲生日，向來低調的黎姿罕有曬出一家五口全家福，富商老公馬廷強和3名女兒都有現身，可見馬廷強精神飽滿，13歲大女更長高至近乎與媽媽平頭。黎姿感言平淡是福，能一家人共聚已是最幸福的事。

最新影片推介：

黎姿在社交平台分享了數張家庭照，其中一張是一家五口齊齊整整的合照，雖然黎姿為保護3名女兒，照舊用emoji遮掩三名女兒的樣貌，但仍可見到3名女兒都長高了許多，13歲大女更是身型高䠷，長高至近乎與媽媽平頭；而身型略胖的馬廷強則笑容滿面祝賀愛妻。

獲老公和女兒送贈花束及蛋糕的黎姿，在帖文中發表感言，指從前的生日很多時都會與一眾好友熱熱鬧鬧地開派對暢聚，而今年生日她選擇了簡簡單單與家人度過，也一樣很開心滿足。她感謝家人陪伴慶生。

人生有不同的階段，我覺得平淡是福，一家人歡樂共聚就已經是最幸福的事，放慢腳步，享受與摯愛相伴的時光，留多一點時間與家人相處，珍惜每一個團聚的時刻。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

她又感謝早前同事們為她預備的生日驚喜，以及朋友們、粉絲們對她的祝福。她又分享自己的快樂之道，最重要是內心富足。

快樂，不在乎外在的給予。懂得知足便會常樂，內心的富有和充實才是最重要 。若能擁有家人的疼愛、健康的身體，及摯友知己，那已是最完美的了。同時祝大家節日快樂！

▲ 黎姿日前帶同父母及弟弟黎嬰同遊澳門慶中秋。（IG圖片）

帶家人同遊澳門慶中秋

而日前中秋節，黎姿亦在社交平台分享與父母及弟弟黎嬰同遊澳門慶中秋的照片，並發文表示回想小時候中秋節，爸媽都會帶她到公園，一家人聚在一起吃月餅，玩燈籠和點蠟燭。如今父母年紀老邁，只能安排短途旅遊慶祝。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

「那時候的我仍然是個跳蹦蹦的女孩。現在我長大了，本想藉着佳節帶他們到各國旅行，但父母日漸年邁，長途跋涉的旅程對他們而言太勞累了，所以今年我提早安排了短途澳門之旅和他們歡度節日，而家人亦提早為我慶祝生日，令這個旅行更具意義。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：林綺玲