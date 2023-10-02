【我要瞓鬥】胡美貽主持演戲搏盡零底線　千金小姐創業擁30畝地種榴槤【多圖】

▲ 胡美貽拍綜藝節目搏到盡！

J2台推出15集自家製旗艦綜藝節目《我要瞓鬥》，由陸浩明（6號）、 曾比特、陳葦璇及黃山怡（糖妹）擔任主持、鄭子誠聲音旁述。經過一周比賽只剩餘10組「瞓鬥師」，他們要留在錄影廠內繼續馬拉松式玩遊戲，為10萬元獎金獎品作困獸鬥。

而瀅仴一組則視為勁敵的胡美貽（Nicole）與陳若思（Amber），今趟Nicole不單展現腦力擔當，她跟6號化身金句王。當有「瞓鬥師」齋講不做時，6號即爆金句揶揄話「有講無做，動作指導」。Nicole用金句鼓勵自己話：「呢個世界無解唔好嘅嘢，只有解唔開嘅自己。」哲學味濃。

【我要瞓鬥】陳若思由電競女神蛻變成J2女神 孝順女Amber：買樓給媽媽【多圖】

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不靠父蔭選港姐入行

現年29歲的胡美貽（Nicole）於2017年參選香港小姐，打入最後11強，之後入讀TVB藝員訓練班，接著開始演戲生涯。

在美國長大的Nicole出生富裕家庭，父親在當地經商、母親是醫生。她於2015年在美國University of California, Irvine的商業經濟學系學士畢業。

她未有倚靠父蔭，毅然加入娛樂圈由低做起。她主持節目一向搏到盡，完全豁出去，身材豐滿的她當年主持《3日2夜》已泳裝上陣大派福利，吸引不少宅男粉絲。

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主持演戲搏到盡

而J2台改革後，她成為J2er後經常在該台主持節目，當中在《港女野人》要上山下水零怨言外，還表現出不俗毅力及有領導能力，絕非嬌生慣養。

Nicole早前與洪永城及J2er布樂文擔任旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》，在節目中體驗生吞活蟲、露天如廁及上山救火等，體驗非一般真人騷經歷。

▲ Nicole在《阿媽唔信我去亞馬遜》體驗生吞活蟲。

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Nicole言論也十分大膽，曾在《鋪鋪Poker》被嘉賓的林盛斌（Bob）問，如果在他、郭偉亮（Eric）、方力申、譚焯升（Clevis）當中選一夜情對手時，Nicole竟直言︰「一夜情一定要靚仔，Size都好緊要！」

她得知Bob有個集齊各式男女資料的「強大Database」，足以開發一個app撮合男女，Nicole直接追問阿Bob：「你個Database有冇啲啱我用㗎？」

除了任主持去到盡，Nicole演戲亦相當之放。在早前播出的劇集《破毒強人》，她跨坐在Patrick Sir（林溥來）大髀，用口嘴對嘴餵搖頭丸，Patrick Sir更抱住Nicole腰部及臀部，挑逗過程意識大膽，畫面勁香豔！

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具生意頭腦

此外，Nicole創業經驗豐富，早於2015年已獲爸爸打本100萬元做生意，在三藩市開店賣滷水、開奶茶店Bubblecup，此外有買股票及房地產等。

她於2018年開設以榴槤為題的甜品店榴槤樂園，短短兩個多月，便獲米芝蓮街頭小食推介，之開更再開有2間分店。不但開設甜品店，更在馬來西亞買30畝地種榴槤，自給自足，被封「榴槤女王」。

▲ Nicole在馬來西亞買30畝地種榴槤，被封「榴槤女王」。

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