【機票優惠】港航推飛日本機票優惠　香港飛沖繩來回連稅$1,660起

▲ 港航推飛日本機票優惠，香港飛沖繩來回連稅$1,660起。（資料圖片）

香港航空推出飛日本機票優惠，香港飛沖繩來回連稅$1,660起，包7kg手提行李；20kg寄艙行李來回連稅$1,880起；30kg寄艙行李加3次免費更改來回連稅$1,950起。出發日期由即日至12月14日。

去程：

HX682 07:25-11:00：11月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30日、12月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14日

07:25-11:00：11月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30日、12月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14日 HX658 11:30-15:00：11月1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,17,20,21,22,23,24,27,28,30日、12月1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12日

回程：

HX681 12:00-13:45/12:00-13:55：11月3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30日、12月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18日

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記者：黃穎津