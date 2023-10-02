【癌症殺手】40歲微胖女不煙不酒患大腸癌末期　求醫揭每天飲1種飲料惹禍【附大腸癌症狀】

▲ 40歲微胖女不煙不酒，驚揭患大腸癌第四期，求醫揭每天飲1種飲料惹禍。

大腸癌與飲食習慣息息相關，但台灣有一名40歲女子，平時不煙不酒，飲食清淡，竟罹患大腸癌第四期，醫生揭示，她日常一個不良飲食習慣，可能患癌的元兇。

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台灣中山醫院家醫科醫生陳欣湄在節目《健康2.0》分享案例，指一名40歲的微胖女子平時不吃紅肉、加工肉類製品，同時也沒有吸煙飲酒的壞習慣，卻罹患大腸癌第四期，且已經開始治療，惟一直找不到患病原因。後來經追問後，才得知該名女患者每天都會喝1至2杯的含糖飲料。

陳欣湄醫生解釋，代謝症候群有許多成因，例如進食大量肉類、攝取過多糖分等。而醫學界多年亦一直探討糖分與癌症之間的關聯性。

在我們過度使用精製糖的時候，可能會讓我們身體潛在的癌症問題會爆發。

她續指，若大量攝取高度的精製糖，如每天喝大量高糖的飲品，容易讓血糖過度增大，導致胰島素阻抗，而這種情況與癌症有關；第二個原因，長期進食高糖的製品，會造成脂肪堆積，續而導致身體慢性發炎，同樣也與癌症有關。

為此，陳醫生建議女患者改掉高糖飲食的習慣，但對方卻不認為有問題。她建議，可以從手搖飲品時的糖量開始著手，將原本習慣的甜度減少2成，慢慢克服高糖的問題，就能減少造成身體其他併發症的風險。

10大大腸癌症狀

台灣內科胃腸肝膽科醫生吳耿良曾於Facebook個人專頁表示，大腸癌近年一直有年輕化趨勢。而吳耿良亦引述了美國的新研究，年輕人罹患大腸癌的比例顯著上升，專家懷疑大腸癌年輕化不僅是因為生活習慣改變，也與環境因素有關。

吳醫生表示，若有大腸癌家族史、瘜肉切除後的追蹤、糞便潛血檢查呈陽性，或身體出現以下徵狀，就應接受大腸鏡檢查：

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他亦建議，有症狀者要做定期篩檢，發現的早晚直接影響大腸癌的預後。他指出，預防勝於治療，一旦有任何症狀，需要馬上接受檢查，才能夠及早發現、及早治療，爭取最大的治癒機會。

大腸癌高危一族

大腸癌是本港第2號癌症殺手。據衞生署資料，不良生活習慣也是患大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。

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責任編輯：羅嘉欣