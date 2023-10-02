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【周末好去處】全港首個虛擬深海探險體驗館VquariumTM 將登陸香港國際機場航天城

親子好去處 18:56 2023/10/02

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虛擬深海探險體驗館VquariumTM將於2025年登陸香港 (圖片來源：公司提供)

全港首個虛擬深海探險體驗館VquariumTM　將於2025年登陸位於香港國際機場航天城的11 SKIES，成為11 SKIES 八大首度亮相香港的世界級娛樂設施之一，為各年齡層訪客帶來沉浸式深海歷險體驗，更讓小朋友可從中學習海洋知識及培養環保意識。11 SKIES自去年起至2025年分階段開業，總樓面面積逾 380 萬平方呎，未來設有零售娛樂餐飲部分，雲集逾800 間店舖、涵蓋逾 120種餐飲概念，以及8個首度亮相香港的世界級娛樂設施，預料為一家大細和不同類型訪客帶來一站式豐富的玩樂和餐飲體驗。

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【童學園】失意會考返家鄉當兵捱苦　泰裔港男考上消防立志助人

採用MR技術　模擬深海潛水器寓教於樂

VquariumTM虛擬深海探險體驗館內高達13米，採用特效動態模擬器及混合實景技術（Mixed Reality，簡稱MR），增強互動及沉浸式體驗，讓訪客彷佛登上深海考察潛水器，化身探險家，跟隨虛擬海洋生物穿梭於奇幻水域，或深入人類難以觸及的深海，探索稀有生物及奇特海洋地貌。家長除了可與小朋友在館內「打卡」留念外，更可在參觀過程大教授小朋友海洋知識。

VquariumTM　將設於於香港國際機場航天城的11 SKIES (圖片來源：公司提供)

體驗館是K11集團與國際級娛樂科技體驗集團Falcon’s Beyond合資公司的項目。總部設於美國奧蘭多的Falcon’s，一直於不同層面推動具知識產權（IP）專利、結合實體及數碼的娛樂體驗，曾合作的知名品牌包括漫威（Marvel Studio）、韓國樂天世界（Lotte World）等，項目遍及全球多個地區。

同場設有本港首間4D動感飛行影院及兒童職業體驗樂園

家長更可帶同小朋友可到訪11 SKIES 設有的香港首間4D動感飛行影院、大中華區首個兼粵港澳大灣區唯一的兒童職業體驗樂園、以柏靈頓熊為主題的室内親子娛樂體驗樂園和韓國最大型沉浸式多媒體藝術博物館ARTE MUSEUM，體驗玩樂、藝術。

一家大細日後遊覽粵港澳大灣區又多一個好去處啦!

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責任編輯︰王明芳

 

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