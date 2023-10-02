【親子好去處】全港首個虛擬深海探險體驗館Vquarium　將落戶香港國際機場航天城

▲ 虛擬深海探險體驗館VquariumTM將於2025年登陸香港 (圖片來源：公司提供)

全港首個虛擬深海探險體驗館Vquarium將於2025年登陸位於香港國際機場航天城的11 SKIES，成為11 SKIES八大首度亮相香港的世界級娛樂設施之一，為各年齡層訪客帶來沉浸式深海歷險體驗，更讓小朋友可從中學習海洋知識及培養環保意識。11 SKIES自去年起至2025年分階段開業，總樓面面積逾380萬平方呎，未來設有零售娛樂餐飲部分，雲集逾800間店舖、涵蓋逾120種餐飲概念，以及8個首度亮相香港的世界級娛樂設施，預料為一家大細和不同類型訪客帶來一站式玩樂和餐飲體驗。

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採用MR技術 模擬深海潛水器

Vquarium虛擬深海探險體驗館內高達13米，採用特效動態模擬器及混合實景技術（Mixed Reality，簡稱MR），增強互動及沉浸式體驗，讓訪客彷佛登上深海考察潛水器，化身探險家跟隨虛擬海洋生物穿梭於奇幻水域，或深入人類難以觸及的深海，探索稀有生物及奇特海洋地貌。家長除了可與小朋友在館內「打卡」留念外，更可在參觀過程中教授小朋友海洋知識。

▲ VquariumTM 將設於於香港國際機場航天城的11 SKIES (圖片來源：公司提供)

體驗館是K11集團與國際級娛樂科技體驗集團Falcon’s Beyond合資公司的項目。總部設於美國奧蘭多的Falcon’s，一直於不同層面推動具知識產權（IP）專利、結合實體及數碼的娛樂體驗，曾合作的知名品牌包括漫威（Marvel Studio）、韓國樂天世界（Lotte World）等，項目遍及全球多個地區。

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設本港首間4D動感飛行影院

家長更可帶同小朋友可到訪11 SKIES設有的香港首間4D動感飛行影院、大中華區首個兼粵港澳大灣區唯一的兒童職業體驗樂園、以柏靈頓熊為主題的室内親子娛樂體驗樂園，以及韓國最大型沉浸式多媒體藝術博物館ARTE MUSEUM，一次過體驗玩樂與藝術。

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責任編輯︰王明芳