【約埋班Friend去旅行】朱敏瀚爆《痞子2》與周嘉洛接吻　張振朗喪買保健品被賴慰玲取笑

▲ 《約埋班Friend去旅行》

TVB旅遊節目《約埋班Friend去旅行》在本周繼續是「反黑團友」篇，張振朗、賴慰玲（Winki）和朱敏瀚齊齊玩轉澳洲悉尼。

今晚（10月2日）播出內容，3人乘坐離地270米的高空纜車體驗「堅離地」，穿上安全裝備的3人更走出纜車頂部欣賞美景。

▲ 3人乘搭離地270米嘅高空纜車體驗「堅離地」。

嘆藝人難識新朋友

今集製作組一次過滿足了振朗和Winki的願望，振朗的願望是拍攝3人專屬MV，振朗化身導演指揮大家拍攝外，還會親身上陣剪片。Winki的願望則是乘坐水上飛機，換上正裝的三人乘坐水上飛機出發去高級餐廳用餐，Chill到爆。

他們吃飯期間來個Deep Talk，身為單身貴族的振朗、朱仔被問到結婚問題，朱仔大嘆做藝人難以結識新朋友，靚仔有型的他被問到會否對同性有興趣時，竟九唔搭八自爆：「我拍《痞子2》時同咗周嘉洛打茄輪！」

▲ 振朗化身導演拍MV，並自己剪片。

Winki激到張振朗發火？

至於明晚（10月3日）《約埋班Friend去旅行》，3人出發到農場親親羊駝，自爆怕動物的Winki因猜輸包剪揼要摸一隻愛吐口水的羊駝，Winki被牠嚇到跌落地兼哭了出來。

之後他們體驗坐馬車，振朗閒談間自爆買了不少保健品，Winki即寸爆他勁虧：「暈機浪、暈船浪、又暈車浪，騎馬就暈馬浪！」

節目尾聲，3人攤在草地上睇日落分享經歷過的最浪漫時刻，感性的Winki說：「我聽過最浪漫嘅說話，就係臨結婚前，個女仔同男仔講：『你仲係我男朋友。』男仔就講：『你係我一世嘅情人。』之後我就嫁咗畀佢喇！」

振朗則自爆試過一次過送兩紮花給女朋友，先送一紮女友不喜歡的花，再一紮女友喜愛的花，製造心理落差氹女友高興，惟不理解用意的Winki瘋狂劖亂歌柄，激到振朗發火，場面搞笑。

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