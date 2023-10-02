【弄巧反拙】女子感染尿道炎自行吃2物改善　反致爆肥兼患糖尿病腎結石

▲ OL聽信蔓越莓能預防尿道炎，狂吃蔓越莓致爆肥兼患糖尿病腎結石。

想透過食療預防疾病，也千萬不要過量。一名任職名店銷售員的女子因經常感染尿道炎，她聽信蔓越莓可以預防尿道感染，於是將蔓越莓汁當水飲，又狂吃蔓越莓果乾；結果尿道炎問題反更嚴重之餘，她還爆肥甚至患上糖尿病、腎結石。

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台灣泌尿科呂謹亨醫師在Facebook專頁分享個案，表示陳姓女患者是名店櫃姐，職業原因令她上班時不能隨意上廁所，導致她有長期忍尿、喝水少的習慣，反覆泌尿道感染。

前段時間，患者覺得長期看醫生吃藥會傷腎，於是她聽信了坊間「蔓越莓能預防泌尿道感染」的說法，便自行購買蔓越莓果乾，得閑就狂吃；又買蔓越莓香料的合成飲料當水飲。

但沒多久，患者發現自己爆肥，體檢發現血糖過高，已是糖尿病前期的程度。尿道炎問題不但沒改善，反而更嚴重；私密部位更因肥胖變得更悶熱潮濕，出現濕疹，小便時灼熱感嚴重，排尿疼痛。醫生一檢查發現，本身有家族結石體質的患者，腎臟出現了小顆的鈣化結石，全因飲用過多蔓越莓汁所致。

正確方法預防尿道炎

呂謹亨醫師提醒，像患者一樣容易長草酸鈣結石體質的人，不要飲「合成香料的蔓越莓假果汁」，建議可以補充甘露醣及益生菌預防泌尿感染。

另外，蔓越莓果乾不能狂吃，因為蔓越莓很酸，果乾更是高糖分、高熱量。醫師引用食藥署資料，指研究發現每日攝取36毫克的蔓越莓原花青素（PAC），能預防泌尿道感染：

以每顆蔓越莓含有1.5毫克的蔓越莓花青素來說，一天吃24顆就夠 ，相當於市售常見含27%果汁的蔓越莓汁，100c.c.含有33毫克就夠了。不要再喝太多，否則反而喝進很多添加糖。

至於廣大女性若想購買市售蔓越莓益生菌作保健品，保護泌尿道和私密處，呂謹亨醫師建議，最好選擇符合以下條件的蔓越莓益生菌，以達最佳的保健功效：

蔓越莓萃取物需定量原花青素PAC，一天36毫克

益生菌要挑選專為女性私密處保養的菌株

D-甘露糖至少達1g或1000毫克

尿道炎症狀及護理貼士

根據衞生署資料，由於女性的尿道只有5厘米，令細菌容易直上膀胱，再逆流而上到達腎臟；而且女性尿道口鄰接陰道口，也靠近肛門，又被大小陰唇包圍着，若外陰不清潔或如廁後從肛門向前抹拭，很容易受到外陰、陰道或者肛門內細菌侵襲而引起感染。常見症狀如下：

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註冊中醫師梁尹倩（Cinci）提醒，尿道炎發作時要注意以下飲食事項，有助加快痊癒：

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責任編輯：羅嘉欣