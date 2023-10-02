  • 29°C
香港時間 : 20231002日 (週一) 20:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【弄巧反拙】女子感染尿道炎自行吃2物改善　反致爆肥兼患糖尿病腎結石

保健美顏 19:01 2023/10/02

分享：

分享：

熱門 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

OL聽信蔓越莓能預防尿道炎，狂吃蔓越莓致爆肥兼患糖尿病腎結石。

想透過食療預防疾病，也千萬不要過量。一名任職名店銷售員的女子因經常感染尿道炎，她聽信蔓越莓可以預防尿道感染，於是將蔓越莓汁當水飲，又狂吃蔓越莓果乾；結果尿道炎問題反更嚴重之餘，她還爆肥甚至患上糖尿病、腎結石。

最新影片：

童學園
【童學園】失意會考返家鄉當兵捱苦　泰裔港男考上消防立志助人

台灣泌尿科呂謹亨醫師在Facebook專頁分享個案，表示陳姓女患者是名店櫃姐，職業原因令她上班時不能隨意上廁所，導致她有長期忍尿、喝水少的習慣，反覆泌尿道感染。

前段時間，患者覺得長期看醫生吃藥會傷腎，於是她聽信了坊間「蔓越莓能預防泌尿道感染」的說法，便自行購買蔓越莓果乾，得閑就狂吃；又買蔓越莓香料的合成飲料當水飲。

但沒多久，患者發現自己爆肥，體檢發現血糖過高，已是糖尿病前期的程度。尿道炎問題不但沒改善，反而更嚴重；私密部位更因肥胖變得更悶熱潮濕，出現濕疹，小便時灼熱感嚴重，排尿疼痛。醫生一檢查發現，本身有家族結石體質的患者，腎臟出現了小顆的鈣化結石，全因飲用過多蔓越莓汁所致。

正確方法預防尿道炎

呂謹亨醫師提醒，像患者一樣容易長草酸鈣結石體質的人，不要飲「合成香料的蔓越莓假果汁」，建議可以補充甘露醣及益生菌預防泌尿感染。

另外，蔓越莓果乾不能狂吃，因為蔓越莓很酸，果乾更是高糖分、高熱量。醫師引用食藥署資料，指研究發現每日攝取36毫克的蔓越莓原花青素（PAC），能預防泌尿道感染：

以每顆蔓越莓含有1.5毫克的蔓越莓花青素來說，一天吃24顆就夠 ，相當於市售常見含27%果汁的蔓越莓汁，100c.c.含有33毫克就夠了。不要再喝太多，否則反而喝進很多添加糖。

至於廣大女性若想購買市售蔓越莓益生菌作保健品，保護泌尿道和私密處，呂謹亨醫師建議，最好選擇符合以下條件的蔓越莓益生菌，以達最佳的保健功效：

  • 蔓越莓萃取物需定量原花青素PAC，一天36毫克
  • 益生菌要挑選專為女性私密處保養的菌株
  • D-甘露糖至少達1g或1000毫克

尿道炎症狀及護理貼士

根據衞生署資料，由於女性的尿道只有5厘米，令細菌容易直上膀胱，再逆流而上到達腎臟；而且女性尿道口鄰接陰道口，也靠近肛門，又被大小陰唇包圍着，若外陰不清潔或如廁後從肛門向前抹拭，很容易受到外陰、陰道或者肛門內細菌侵襲而引起感染。常見症狀如下：

點擊圖片放大
+4
+3
  • ​​​​​​

    • 註冊中醫師梁尹倩（Cinci）提醒，尿道炎發作時要注意以下飲食事項，有助加快痊癒：

  • ​​​​​​
    • 點擊圖片放大
    +3
    +2
  • ​​​​​​

    • HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

    責任編輯：羅嘉欣

    相關文章

    【膀胱炎】50歲婦反覆發炎疼痛痾血尿　求醫揭膀胱有4cm結石再拖恐變癌症
    15:38 2023/09/29
    【膀胱炎】50歲婦反覆發炎疼痛痾血尿　求醫揭膀胱有4cm結石再拖恐變癌症
    【細菌溫床】港女用公廁廁紙後小便疼痛　揭患尿道炎感後悔：唔抹都唔用
    17:56 2023/07/20
    【細菌溫床】港女用公廁廁紙後小便疼痛　揭患尿道炎感後悔：唔抹都唔用
    【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇
    17:25 2023/06/09
    【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇

    你可能感興趣

    【膀胱炎】50歲婦反覆發炎疼痛痾血尿　求醫揭膀胱有4cm結石再拖恐變癌症
    15:38 2023/09/29
    【膀胱炎】50歲婦反覆發炎疼痛痾血尿　求醫揭膀胱有4cm結石再拖恐變癌症
    【細菌溫床】港女用公廁廁紙後小便疼痛　揭患尿道炎感後悔：唔抹都唔用
    17:56 2023/07/20
    【細菌溫床】港女用公廁廁紙後小便疼痛　揭患尿道炎感後悔：唔抹都唔用
    【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇
    17:25 2023/06/09
    【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇
    健康問題 尿道炎 糖尿病 肥胖 果汁 糖分 熱量 益生菌 養生

    最高瀏覽

    【天氣預報】風暴小犬威力增強　周五直撲香港400公里
    【天氣預報】風暴小犬威力增強　周五直撲香港400公里
    鄭少秋長女鄭安儀離世　秋官現任太太官晶華用8個字回應
    鄭少秋長女鄭安儀離世　秋官現任太太官晶華用8個字回應
    【颱風消息】天文台料小犬達超強颱風級　或沿廣東沿岸海域移動
    【颱風消息】天文台料小犬達超強颱風級　或沿廣東沿岸海域移動
    急症室最長等候時間（10月02日 時間16:05）
    急症室最長等候時間（10月02日 時間16:05）