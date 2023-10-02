【食用安全】狂吞50隻死神辣椒破世界紀錄　男子自揭靠1招秘訣解辣

▲ 狂吞50隻死神辣椒破世界紀錄，男子自揭靠1招秘訣解辣。

卡羅萊納死神辣椒（Carolina Reaper）是世界上最辣的辣椒。加拿大一名男子近日成功挑戰以6分鐘49秒2，吃完50隻死神辣椒，打破健力士世界紀錄。事後，他公開挑戰過程中的心情，又分享解辣的秘訣。

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根據健力士世界紀錄（Guinness World Records）網站報道，該名加拿大男子傑克（Mike Jack）以6分49秒2的速度吃完50隻卡羅萊納死神辣椒，即平均每8秒吃下1隻，成功刷新最快的世界紀錄，而在挑戰成功後，他又再吃下85隻死神辣椒，以總計135隻的成績，登上吃辣排名協會「火焰聯盟」（League of Fire）第二名的寶座。

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據悉，傑克在過去20年不斷訓練對辣味的忍受能力，他又憶述挑戰過程，指吃下第一隻辣椒時，辣味衝擊是最強烈的，進食第二隻感覺沒之前糟糕，但隨著辣椒觸碰到嘴巴不同的地方，之後會愈吃愈辣。

傑克又說，在挑戰過程中，感受到強烈的胃抽筋，「就像有人在擠壓我的內臟」，雖然大腦不停告訴自己要停下，但必須靠意志力堅持下去。

傑克表示，進食死神辣椒後，胃痛可能會持續達14小時。不過完成這次挑戰後，他把大部分辣椒催吐出來，因此未有感到太難受。

他又公開解辣秘訣，指自己是一名素食主義者，故不會飲牛奶解辣，而是透過喝水來稀釋胃裡的辣椒及胃酸，同時減少嘔吐時喉嚨的灼熱感。催吐後，他亦會飲用椰子水來補充電解質，並進食較油膩、難消化的食物，進一步稀釋胃裡剩餘的辣椒。

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責任編輯：羅嘉欣