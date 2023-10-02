【中年好聲音2】譚輝智零比賽經驗奪5燈　劉威煌獲讚唔使食黨參

由車婉婉任主持的TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》在昨晚（10月1日）播出第4集，是首回合盲選比賽最後一輪，60強名單正式出爐，首回合盲選總共誕生9名5燈選手，名單分別是周文馨、吳萊邨、劉可、陳俞霏、李浩森、古淖文、朱博文、譚輝智和劉威煌。

由於獲得4、5燈的選手不夠60人，所以奪得3燈的選手能夠全數入圍，惟3、4、5燈的選手人數加起來同樣不夠60人，令奪得2燈的選手同樣有機會入圍，並由評審團退席商議揀選最終人選。

昨晚一集首位5燈選手是38歲的譚輝智，報稱任職廣告設計的他獻唱《心碎了無痕》，出色表現為他贏得5燈佳績，他透露未有參加過任何歌唱比賽：「好想喺40歲前做一樣我未做過嘅事，亦想將呢個經驗送畀我兩個小朋友，畀佢哋知道爸爸都突破過自己。」

周國豐聞言大讚：「你唔參加歌唱比賽真係嘥咗你，點解你咁遲先參加呢？」張佳添則說：「覺得你唱得好從容，做到Less Is More，好驚訝你係冇舞台經驗。」

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▲ 譚輝智

劉威煌奪5燈

第二位5燈選手則是觀眾比較熟悉的劉威煌，身為第一屆《超級巨聲》參賽者的他曾推出個人專輯，幾經輾轉現於製作公司擔任策劃工作。獻唱《愛上一個不回家的人》的威煌，憑着深情演繹獲得5燈，伍仲衡笑言：「你唔使食黨參，夠晒氣，非常夠氣！」

經歷過人生種種，威煌坦言曾有一段時間沒有再做關於音樂的工作：「有段時間係有啲掙扎，覺得唱歌係一種壓力，覺得唱歌係要嚟搵食，搵唔到食就唔可以唱歌。」

▲ 劉威煌

肥媽鼓勵他說：「唔好離開一樣自己鍾意嘅嘢，你可以將唱歌視為副業或者興趣，唔好將自己鍾意嘅嘢抌低，你睇我哋Bill哥哥（吳大強）人哋幾多歲呀，你幾多歲呀？」威煌笑言：「依家43歲，聽日44歲。」肥媽即時祝他生日快樂並說：「唱落去啦，唱到80歲啦！」

這集不但同樣有感人故事，過程更相當曲折。59歲的陳寶雄獻唱當年自己創作的劇集《天地豪情》主題曲《說天說地說空虛》，最終獲得3燈成績。

故事曲折的地方是，曾於早前播出的《中年好聲音2 100強大召集》亮相的寶雄，竟因而尋回失散多年的堂哥！

▲ 寶雄

舞台變相認現場

事緣寶雄堂哥崑哥在節目中看到寶雄身影後，即時寫信給主持婉婉表示希望與堂弟相認，婉婉在台上讀出崑哥的親筆信，令寶雄即時感動得眼濕濕。

不過更大驚喜是，製作組安排了崑哥於錄影當日親臨現場為寶雄打氣，《中年》追夢舞台變成相認現場，失散多年的兩兄弟即時相擁而泣，場面感人。

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