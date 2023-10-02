【MIRROR成員】澳洲拍團綜坐熱氣球睇日出　教主AnsonLo踩屎姜濤失控喪笑

MIRROR12子正身在澳洲拍攝綜藝節目，成員之一姜濤今日 (10月2日 )於IG上載照片和拍攝花絮片，當中他寫道：「the best moment~看到最後～」兼Tag埋教主盧瀚霆（AnsonLo）。

原來驚喜真的在最後，從片段所見，李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）和教主AnsonLo在草地上奔跑，只見AnsonLo突然踩落一堆泥濘上，未幾姜濤即大叫：「AnsonLo踩屎呀！」。

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▲ MIRROR正身在澳洲拍攝綜藝節目。（取自instagram）

姜濤見教主踩屎喪笑

不慎踩屎的AnsonLo拉起褲子繼續跑，不過就顯得有點狼狽，至於鏡頭外的姜濤就笑到失控。有網民留言笑姜濤是「百厭仔」，但見MIRROR 12子玩得盡興也替他們開心：「阿姜真係好好笑」、「喂呀～～Anson Lo笑死我」、「成班開心仔，踩屎都踩得開心過人」

亦有網民表示喜歡姜濤這種天真：「平時講嘢，會自然地壓低左把聲，變得沉穩老誠；但更鐘意聽或睇到你開壞大叫、大顛笑聲，所有隔膜距離都俾你嗌走晒！」

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坐熱氣球看日出

另外，從另一短片看到MIRROR 12子登上熱氣球睇日出，不少成員是首度欣賞這壯觀美景，故難掩興奮，當中Edan說：「原來升得咁快架！」

事實上，愛美的教主向來注重打扮，幕前的他永遠執到靚一靚，日前他於IG分享澳洲行的靚相，當中有不少街頭snapshot，戴上平光眼鏡的教主玩文青風，更於鏡頭前擺出V字手勢，而今次不慎踩屎，既然可以為大家帶來歡樂！

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