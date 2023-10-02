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【暴動提堂】涉4年前灣仔參與暴動　25歲無業男提堂11月再訊

社會 14:07 2023/10/02

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涉4年前灣仔參與暴動，25歲無業男提堂11月再訊。（資料圖片）

涉於2019年8.31在在灣仔軒尼詩道一帶參與暴動，25歲無業男事隔4年後被控，案件今（3日）於九龍城裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件至11月27日於東區裁判法院再提訊，屆時申請轉介文件至區域法院處理，不反對被告保釋。裁判官將案件押後至11月27日，於東區裁判法院再提訊，被告准以1萬元現金保釋，其間不得離港及須守宵禁令等。

被告陳煒堯（25歲），報稱無業，被控1項暴動罪，控罪指他於2019年8月31日，在灣仔軒尼詩道近天樂里一帶，連同其他身份不詳的人參與暴動。

被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件至11月27日於東區裁判法院再提訊，屆時申請轉介文件至區域法院處理，不反對被告保釋。

裁判官批准控方申請，被告准以1萬元現金保釋，須交出旅遊證件，居住於所報稱住址，晚上11時至翌日早上7時須守宵禁令，每周向警署報到1次。

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記者：林育慧

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