【家用問題】工作10多年人工全上繳給媽媽 女兒欲停繳3個月家用還卡數被媽媽以死威脅

▲ 有台女指自十多年前半工讀至今，一直都是人工全數上繳媽媽，之後獲分配零用錢，她要求停3個月家用還卡數，媽媽卻以死相迫。

「俾家用」是子女對父母表達的心意，又或者是供家庭經濟的支持！台灣一名女子日前上網發文，呻自己被媽媽情勒36年，自小半工讀至今出來社會工作10幾年，人工全數上繳媽媽，每月只獲分配零用錢及車費，錢唔夠用之下，卡數愈積愈厚，於是她向媽媽要求停3個月家用還卡數，豈料媽媽以死相逼「替我收屍」，讓她相當無奈。

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該名台女早前在Facebook的社群「爆怨公社」以「我被情勒了36年」為題發文，她表示自從高中開始半工半讀，人工就是由媽媽來領，出社會工作後，由於存摺印章都由媽媽保管，整份3萬新台幣(約7,300港元)的人工也是被媽媽掌管，並轉帳到其戶口保管，只有給她車馬費，即使後來搬出去住，月薪4萬新台幣(約9,720港元)，媽媽依然要求2萬(約4,860港元)家用，她再扣掉9,500新台幣(約2,309港元)，每月只剩1萬新台幣(約2,430港元)的生活費，因此開始累積卡數。

台女又指，1年後搬回家，媽媽又恢復了每月要3萬的家用，當時32歲的她交了第1個男朋友，媽媽不但反對，還嫌她髒，直至和男友結婚後，媽媽才改為要2萬家用，

老公因為了解此情況，所以家裡所有開銷都由他一人負擔，我沒有告訴老公卡債的事，老公並沒有義務負擔。

然而4個月後，媽媽開始不滿，不但嫌東嫌西，甚至說她老公壞話，讓她夾在中間相當為難，之後媽媽更把家裡門鎖換了不讓她進門，導致她將近一年不能回娘家，但仍每個月給2萬家用。

台女無奈表示，自己工作前前後後10幾年，「沒有積蓄只有卡債」，最近因為還債壓力被壓到快喘不過氣，終於開口向媽媽要求3個月先不給家用，讓她先還卡數，豈料，媽媽竟然以死相逼，堅持每月要有2萬家用，「不然就替我收屍」，讓她心累，

媽媽是我唯一的摯親，他一個人帶大我我了解她的辛苦，所以一直聽她的，卻沒想到會變成這樣。我能活到現在還沒有歪掉，我也很佩服為自己！

網民勸不要再愚孝

貼文一出，即掀起熱議，不少網民都勸台女不要再愚孝，不應再為貪婪的媽媽付出， 「自私自利的媽媽，不要再愚孝了；那麼自私的人只會傷害自己捨不得自己有一點點損失的」、「這種親情勒索的媽媽，說實在話你已經盡力了，錢不要再給你媽媽了，就讓你媽媽去了吧，你幫他收屍辦理後事，這樣對大家都好」、「那就等收屍吧！還要被情勒下去嗎？」、「為了妳自己的家庭，一毛都別給，勇敢起來吧傻孩子，還知道情勒呢...」

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責任編輯：王明芳