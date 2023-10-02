【睡眠窒息】中大研究：睡眠窒息症兒童進行扁桃腺手術　有助改善病情

▲ (中大醫學院提供)

中大醫學院研究證實，切除扁桃腺手術可以降低患有嚴重睡眠窒息症兒童的血壓，但有機會令體重增加削弱降血壓的成效，建議家長留意兒童術後的體重。

中大醫學院最近發表的一項隨機臨床研究，招募了109名疑似患有OSA而向胸肺及睡眠科求診的6至11歲兒童。他們全都並非肥胖，獲安排接受睡眠測試及耳鼻喉科醫生檢查。研究人員分別在開始研究時及參與研究後9個月，為參加者記錄了日間、睡眠期間和24小時平均動態血壓。參加者在研究中被隨機分配為「及早手術干預組」（手術組）和「謹慎監測組」（監測組）。研究人員亦按參加者的OSA嚴重程度，分析他們的數據。

結果發現，手術治療明顯較謹慎監測更有效改善患者的病情，其中嚴重OSA患者睡眠時平均每小時阻塞性呼吸暫停次數，由術前的平均23次減少至術後僅4次，顯示大部分個案由病情嚴重轉為輕微至中度病情。手術亦有效降低嚴重患者在睡眠期間的舒張壓（即「下壓」），能反映他們血壓指數與同性別及身高人口血壓平均值差距的Z分數，在術後錄得最大跌幅。病情較輕的患者卻沒有此效果。

然而，手術組患者的體重指標（BMI）較監測組的錄得較大升幅，並同時錄得日間收縮壓（即「上壓」）上升，反映術後出現體重增加，會削弱手術對改善血壓的成效。

中大醫學院專家提醒，單靠手術治療不足以有效管理OSA及其後果，改善患者生活方式及控制體重，對管理病情同樣重要。研究詳情已在醫學期刊Sleep Medicine發表。

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責任編輯：陳展棋