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【鍾培生拳賽】劉馬車龍心「騷肌」戰意旺盛　霍哥積極備戰盼兩回合KO周永恆

娛樂 17:59 2023/10/02

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熱門 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

有「香港電競之父」之稱的富三代鍾培生，曾與「抽水王」林作激戰擂台。今年8月，他宣布再辦拳賽並邀請兩大熱話人物，曾被封為「微辣清泉」的霍哥與周永恆在擂台對決。

今日（10月2日）下午，鍾培生在記招宣布《培生擂台無敵盃2023》在12月1日在灣仔修頓球場舉行，門票即日起作內部應購、10月4日公開發售，並邀請了劉馬車、龍心參與拳賽，二人會激戰4回合、每回合90秒，更有從日本邀請知名女藝人任舉牌女郎，甚有睇頭！

劉馬車、龍心與霍哥、周永恆一同現身記招，未開打已「火花四濺」！

【鍾培生拳賽】霍哥對決周永恒花生指數未夠高　劉馬車龍心參戰互打今午開記招

劉馬車龍心齊騷肌

是日的焦點所在為龍心、劉馬車，劉馬車在現場突然脫去上衣，大玩騷肌，並大擺打拳Pose，看來相當有戰意，更在記招上說：「知道呢場賽事會有好多拳撃高手，嚟啦！」

至於龍心，他就戴著太陽眼鏡、上身單穿西裝外套，同樣展現結實的肌肉。

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霍哥積極備戰

近日積極備戰的霍哥，在受訪時表示現時已減至81公斤、距離自己的目標體重剩6公斤，他現時飲食均衡、做運動。問到備戰情況，他指自己一星期有5天會練拳、每次3小時，又會游泳、跑步，並有戒煙。

他發現自己在一眾參賽中屬最不正常，皆因劉馬車、龍心、周永恆在房內聊得相當投契，反而自己就融入不到。

霍哥表示，希望可在兩回合KO周永恆，又指弟弟、弟婦、親戚會到場支持他。

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記者：陳曉柔

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