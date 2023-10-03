【誤吞異物】7歲童誤吞鈕扣電池致腸穿孔　醫生教餵服1物爭取救命時間

▲ 7歲童誤吞鈕扣電池致腸穿孔，醫生教餵服1物爭取救命時間。（iStock圖片）

小朋友誤吞異物後果可大可小。近日有醫生分享案例，指一名7歲男童誤吞電池，出現肚通、冒冷汗的症狀，送院檢查後發現腸道穿孔，所幸接受手術後沒有生命危險。醫生提醒，誤吞電池嚴重恐有致命的可能，如家長發現孩子誤吞電池，可用一招爭取救命時間。

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台灣急診科醫生翁梓華在Facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」發文，指一名7歲小朋友早前因誤吞鈕扣電池入院，出現肚子劇痛、冒冷汗的症狀，檢查後發現腸道穿孔，需要緊急開刀做手術，所幸術後生命徵象穩定，目前已康復出院。

翁醫生表示，鈕扣電池體積較小，耐久力強，且在家居中十分常見，而小朋友好奇心重，隨時誤吞入口。他續指，誤吞電池後起初多數沒有特別症狀，家長容易輕視嚴重性。

他解釋，電池的傷害主要來自於「陰極持續釋放的鹼性物質」，會讓小童的腸胃壁壞死，而壞死的腸壁容易「沾黏」電池，若腸壁持續壞死，可能會導致腸道破裂，續而危及生命。

翁醫生提到，小朋友如因誤吞電池送院，醫生會先進行內窺鏡檢查，以確定電池的位置。如電池卡在食道，醫生會利用內窺鏡夾除；若電池已通過食道，並超過內窺鏡可取出的範圍，便須進行手術；而在部分情況下，電池有機會隨著糞便排除體外，但由於電池具有持續侵蝕腸壁的可能性，因此仍要定期回診照Ｘ光檢查，確認電池已被排出。

翁醫生又強調，預防勝於治療，避免讓孩子接觸到電池，才是避免誤食的最有效方法。他建議將電池存放在孩子無法拿取得高處地方，存放地方亦應用鑰匙鎖上。

如發現孩子誤吞電池，而距離送到急診還有一段時間，建議家長為其餵服蜂蜜。他引述醫學論文指出，蜂蜜可以有效緩解鈕扣電池釋出鹼性物質的時間，做法是每十分鐘餵孩子2茶匙，即約10毫升的蜂蜜，連續六次，爭取到急診做後續處置的時間。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣