【陳慧琳演唱會】馮德倫考慮一個月始答應當嘉賓　Kelly預告明年年底香港開個唱【有片】

一連兩場《陳慧琳 Season 2 演唱會 澳門站》於昨晚（10月1日）假澳門銀河綜藝館舉行尾場演出。

闊別演唱會舞台4年，陳慧琳（Kelly）狀態大勇，身型fit爆以七套包含華麗、閃亮、性感、高貴及跳脫服飾、配以歷年經典情歌及跳舞歌再會歌迷。而兩場演唱會，Kelly不但得到好友馮德倫力撐擔任特別嘉賓，台下歌迷瘋狂又投入的舉動便令Kelly感動得在台上流淚。

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馮德倫現身開金口



演唱會上，Kelly為歌迷帶來自出道以來歷年金曲與近年新歌，還有連場勁歌熱舞，如：《醉迷情人》、《伶仃》、《花花宇宙》、《一切很美只因有你》、《烈愛成友》等，整個演唱會驚喜不斷，而其中一個最大驚喜，當然是馮德倫（Stephen）現身開金口與Kelly合唱。

二人先唱過《北極雪》，Stephen即表示：「我唔單只好耐冇唱過呢隻歌，我仲要係好耐冇唱過歌。」Kelly即笑言：「聽得出！保持返20年前嗰個水準，都OK嘅。」

他聽到Kelly的美言，即道：「你就保持返20年前一樣咁嘅樣，跳舞又冇變過。」Kelly即指Stephen只要剃了鬍鬚，一樣有型，因為Keep得很好，Kelly更說：「你琴晚（前晚）嚟，男女都冧到爆。」

而穿上樽領的Stephen，與穿上銀色高衩舞衣的Kelly，相映成趣，就連他也不禁笑說：「我有啲著多咗，應節《北極雪》諗住著好啲，點知你⋯⋯琴晚（前晚）見到咁樣，今晚（昨晚）諗住除咗條褲 ，但費事啦！」

Kelly聽到也不禁說：「咁我係咪要著冷褲？」二人你一言我一語，逗得台下歌迷笑聲不斷。難得來到，Stephen表示應該合唱多首，結果二人再合唱了《紀念日》，送給歌迷。

憶初出道往事



久別歌迷，Kelly除精心炮製歌單，她亦分享自己的內心世界，提及在初出道時，因當時的經理人Paco幫她找了神算子算一算，指紅色最旺她，所以出道時由宣傳照到出席活動，都是以紅色裝束示人，結果紅足20多年，不過Kelly道：「其實我又唔係好信呢啲嘢，但又會諗返起，如果當年唔係著紅色，今日又輪唔輪到我企喺呢個台呢？又唔知可唔可以再企耐啲呢？」

這時台下歌迷尖叫聲不斷，瘋狂叫喊Kelly的名字，看到如此熱烈的反應，她最終忍不住哭起來，並說：「唔知仲可以企多幾多年呢？呢啲都係唔好諗咁多喇，自然啲啦！」然後她便再為歌迷送上《誰願放手》。

在演唱會尾段，Kelly連續送上《戀愛情色》、《不得了》及《不如跳舞》3首快歌，不少歌迷也按耐不住湧到台前跟著起舞，掀起全晚高潮，而Kelly在Encore過《星夢情真》及《對你太在乎》後，演唱會亦曲終人散。

台上灑淚最為難忘



完成兩場演唱會後，Kelly雖然出盡全力唱到聲沙，但台下反應令Kelly開心興奮，說：「因為終於放監可以食嘢喇！可以食乜嘢都得喇！因為見到我啲衫，真係多啲啲肉都唔得，我而家可以盡情擦返餐飽。」

問到是否在台上哭最為難忘，Kelly道：「好多都好難忘，因為今次個Show好多新嘅嘢，每一Part都排咗好耐，希望帶啲好嘢俾大家睇，我冇預自己會喊，仲諗住唔會喊㗎啦！但見到咁多Fans支持忽然間有少少感觸，但有叫自己唔好喊，因為我要繼續唱歌，所以最終都收拾心情。」

預計明年香港開騷

而這次邀得Stephen做嘉賓，也絕非易事，Kelly 說：「其實我3個月前就已經搵佢做嘉賓，不過佢都考慮咗一個月至答應，因為佢太耐冇唱過歌了，我就用我嘅誠意打動咗佢，我就話你鍾意唱邊首都得，我可以同你一齊唱，佢最後就話好啦！我就嚟做你演唱會嘉賓啦！。」

除歌迷，屋企人亦因為假期有前來澳門看Kelly的演出，而且看得很開心呢！而澳門站過後，Kelly透露：「稍後會去美加，星馬等地，香港應該明年年底，呢段時間再儲多啲靚歌俾大家聽啦！」不過因為香港場館檔期很搶手十分難Book，Kelly的歌迷或者仍要等等了。

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