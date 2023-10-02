【校長專欄】6個步驟引導小朋友建立和執行目標 校長：為七彩夢想啟航

相信很大家在讀書時代都曾經寫過「我的志願」、「我的夢想」等的命題作文，但真正能實現夢想和達成目標的又有幾多人呢？若沒有的話，是因為你的目標不夠明確嗎？你對夢想的熱血只有三分鐘熱度？還是那些目標不適合自己、一開始便已是個錯誤？

俗語有云：「 好的開始就是成功的一半。 」(A good start is half the success.) 新開學剛開始，正是小朋友學習如何訂立目標和製定行動計劃的黃金時機。

家長和老師應該如何引導小朋友寫下目標、規劃自己的學習和生活，如何逐步實踐夢想？我認為設定目標 (goal setting) 與制定完成計劃 (plan executing) 的能力是往往被家長和老師忽略的重要人生技能，小朋友若能從訂立目標，並從實踐中得到滿足感，他們將會對自己的成長有個期待，過程中獲得更大的自信心、自我肯定和內在驅動力，這自學應力能令小朋友一生受用。

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家長和老師引導小朋友建立及執行目標的6步曲：

(1) 找出自己的強弱項

首先，正所謂「知己知彼，百戰不殆」，設定目標前，小朋友應先了解自己的強弱項，強項或喜愛做的事情可以再優化、再進步，弱項或沒有信心做到的事情可找出原因，再製定計劃一步步改善。

(2) 促進學生全人發展

家長和老師不應要求小朋友訂立的目標全部與學業相關，為了促進全人發展，目標應覆蓋德、智、體、群、美等各方面。

● 德：個人品德目標 ，比如要學會自理、養成生活好習慣、幫父母做家務等 。

● 智：學業目標，比如要提高作文能力、一個星期學會10個英語生字等。

● 體：與身體和運動有關目標，比如長高3厘米、參加籃球隊等。

● 群：社交目標，比如多認識新朋友、能控制自己情緒等。

● 美：生活美學目標，比如畫畫、做手工點綴班房等。

我認為訂立的目標不一定要遠大的理想，在簡單的步驟中讓學生獲得成功感，他們會更積極去衝破每一個難關。

(3) 有耐性地實踐所訂的目標

吸收能力較強的小朋友，對於執行功能會很快掌握得到。但有些小朋友對於執行時的每一項細節的先後次序都未能弄清楚，如何有效地實踐？如學會唱一首樂曲，小朋友需對樂曲的旋律有一定的認知，再跟著旋律及節奏哼唱樂曲，然後讀歌詞，留意咬字的發音是否準確，當對樂曲有一定的認知時，小朋友需要有勇氣地踏上舞台上有自信地唱出歌曲，每一個細節都不能輕視，因為這是指導他們明白學習及執行一件事情前必須按步就班，不能忽視學習過程中的每一個環節，才能實踐早前所訂的目標。

(4) 衡量及量化目標的成功準則

家長或老師和小朋友一起訂立目標時，不要刻意設定得十分具挑戰性，因為過於困難，小朋友便會很容易放棄。另外，小朋友需要嘗試執行一連串行動時，如何量化每一個步驟？如需要花多少次練習，才能完成第一個步驟？在此需要一位家人或老師去評量學生的小步子是否已成功達標。過程中，不只是小朋友需要努力，最重要是得到家人或老師的肯定及鼓勵，讓他們在過程中累積自信和成功感。

(5) 製定實踐時間，與學生共同反思及檢討

訂下簡單的目標所花的時間不能太長，時間太長會影響學習的動機，因此可從一、兩天，慢慢加至一星期或一個月。對於調皮沒耐性的孩子來說，可以先從制定這種一周式目標（WOW，Within One Week）做起 ，當成功後，給予正面回饋，以提升他們的學習自信，失敗的可進行反思及給予改善建議，再釐定下一個目標，小朋友更容易掌握自己的方向。

(6）定期做總結和反思

很多小朋友對計劃只抱有三分鐘熱度，家長和老師要督促小孩在過程中定期做總結和反思。 比如，小朋友可以用checklist檢查自己的目標完成情況，看看哪些目標 「已經完成」，哪些 「仍需努力」。

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佛教黃焯菴小學為了讓學生從小有訂下目標和貫徹執行的習慣，舉辦了「七彩夢想啟航活動」，藉着放紙飛機，學生學習訂立的簡單的目標，並為目標作出承諾，從而努力實踐夢想，向着目標邁進。

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