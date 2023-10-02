【海外教育】美國推「4天上課制」孩子最開心　家長呻無時間湊仔憂子女成績降

▲ 美國近年愈來愈多學校實行「4天上課制」，很多家長憂慮孩子的成績下降。

美國近年愈來愈多學校實施「4天上課制」，集中在西部地區和農村。有學校認為4天制可行，有利招聘教師兼節省成本，而學生對於每周可放3天假都好興奮。最憂慮的就是家長們，大呻要安排額外時間照顧子女和額外開支等。

綜合美國媒體報道，美國愈來愈多學區實施4天上課制，其中在密蘇里州的獨立城學區與全美近900個學區一樣，今年秋季開始實施4天上課制，並增加了每天課時約半小時，以維持足夠的學習時數，這類學校在3年間增加近3成半。

在9月某個星期一，媒體走訪到居於當地的普雷特（Pruente）一家，育有3個孩子，拍攝當日13歲大女正做伸展運動，10歲次兒彈鋼琴，7歲弟弟則在玩氣球。3名孩子都很高興每星期放3日假，但媽媽布蘭迪（Brandi Pruente）卻大感頭痛，她在附近的堪薩斯城郊區教法文，每周5天工作，現在還要為孩子安排活動，以免他們迷沉電子產品。布蘭迪形容自己的情況：

我感覺自己像是回到新冠封城的狀態。我想我的孩子在教學環境，不想花額外金錢聘請保姆照顧。

布蘭迪續稱，部分日託收費高達30美元（約235港元），她有3個孩子託兒費負擔太重，故她無意選用託兒服務，惟有讓年長孩子照顧弟妹，或請長輩幫忙。

最新影片推介：

至於部分實行了4天上課制的學校指出，新制度下能節省成本，有利招聘和挽留教師，應徵人數更急增4倍多。有教師大讚在新制度下，他們的工作與生活變得平衡，並有充分時間備課。

有家長認為，關注教師招聘和留任是好事，但當局不應讓各家庭、社群去承受代價，當局可考慮其他選項，例如像一些地方通過徵收稅項來提升教師薪酬。」至於對學業的影響仍有待觀察，有研究指上課時數足夠便不會影響成績，但有智庫則直指，對比學生成績後，發現4天制的學生成績較差。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳