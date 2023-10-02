  • 30°C
香港時間 : 20231002日 (週一) 17:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海外教育】美國推「4天上課制」孩子最開心　家長呻無時間湊仔憂子女成績降

海外升學 16:48 2023/10/02

分享：

分享：

熱門 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

美國近年愈來愈多學校實行「4天上課制」，很多家長憂慮孩子的成績下降。

美國近年愈來愈多學校實施「4天上課制」，集中在西部地區和農村。有學校認為4天制可行，有利招聘教師兼節省成本，而學生對於每周可放3天假都好興奮。最憂慮的就是家長們，大呻要安排額外時間照顧子女和額外開支等。

綜合美國媒體報道，美國愈來愈多學區實施4天上課制，其中在密蘇里州的獨立城學區與全美近900個學區一樣，今年秋季開始實施4天上課制，並增加了每天課時約半小時，以維持足夠的學習時數，這類學校在3年間增加近3成半。

在9月某個星期一，媒體走訪到居於當地的普雷特（Pruente）一家，育有3個孩子，拍攝當日13歲大女正做伸展運動，10歲次兒彈鋼琴，7歲弟弟則在玩氣球。3名孩子都很高興每星期放3日假，但媽媽布蘭迪（Brandi Pruente）卻大感頭痛，她在附近的堪薩斯城郊區教法文，每周5天工作，現在還要為孩子安排活動，以免他們迷沉電子產品。布蘭迪形容自己的情況：

我感覺自己像是回到新冠封城的狀態。我想我的孩子在教學環境，不想花額外金錢聘請保姆照顧。

布蘭迪續稱，部分日託收費高達30美元（約235港元），她有3個孩子託兒費負擔太重，故她無意選用託兒服務，惟有讓年長孩子照顧弟妹，或請長輩幫忙。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】9歲「石頭症」女兒骨骼易僵硬　媽媽守護陪伴溜冰踩板車挑戰不可能

至於部分實行了4天上課制的學校指出，新制度下能節省成本，有利招聘和挽留教師，應徵人數更急增4倍多。有教師大讚在新制度下，他們的工作與生活變得平衡，並有充分時間備課。

有家長認為，關注教師招聘和留任是好事，但當局不應讓各家庭、社群去承受代價，當局可考慮其他選項，例如像一些地方通過徵收稅項來提升教師薪酬。」至於對學業的影響仍有待觀察，有研究指上課時數足夠便不會影響成績，但有智庫則直指，對比學生成績後，發現4天制的學生成績較差。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳

相關文章

【海外升學】美國最佳大學排行榜出爐　普林斯頓奪冠邊間最有「錢」途？
13:42 2023/09/28
【海外升學】美國最佳大學排行榜出爐　普林斯頓奪冠邊間最有「錢」途？
【海外升學】全球10大最貴升學地區　英國排第6首位國家每年留學開支27.4萬
13:52 2023/09/22
【海外升學】全球10大最貴升學地區　英國排第6首位國家每年留學開支27.4萬
【海外升學】調查4成父母計劃送子女海外升學 料花費高達200萬元
18:06 2023/08/22
【海外升學】調查4成父母計劃送子女海外升學 料花費高達200萬元

你可能感興趣

【海外升學】美國最佳大學排行榜出爐　普林斯頓奪冠邊間最有「錢」途？
13:42 2023/09/28
【海外升學】美國最佳大學排行榜出爐　普林斯頓奪冠邊間最有「錢」途？
【海外升學】全球10大最貴升學地區　英國排第6首位國家每年留學開支27.4萬
13:52 2023/09/22
【海外升學】全球10大最貴升學地區　英國排第6首位國家每年留學開支27.4萬
【海外升學】調查4成父母計劃送子女海外升學 料花費高達200萬元
18:06 2023/08/22
【海外升學】調查4成父母計劃送子女海外升學 料花費高達200萬元
海外升學 中小學教育 小學 中學 學校 堪薩斯 美國

最高瀏覽

鄭少秋長女美國自殺身亡　警方破門而入發現陳屍家中
鄭少秋長女美國自殺身亡　警方破門而入發現陳屍家中
【天氣預報】風暴小犬威力增強　周五直撲香港400公里
【天氣預報】風暴小犬威力增強　周五直撲香港400公里
鄭少秋長女鄭安儀離世　秋官現任太太官晶華用8個字回應
鄭少秋長女鄭安儀離世　秋官現任太太官晶華用8個字回應
【我要瞓鬥】陳若思由電競女神蛻變成J2女神　孝順女Amber：買樓給媽媽【多圖】
【我要瞓鬥】陳若思由電競女神蛻變成J2女神　孝順女Amber：買樓給媽媽【多圖】
急症室最長等候時間（10月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月02日 時間16:05）