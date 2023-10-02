【猝死危機】60歲婦搭飛機途中猝死　全機「伴屍」飛行7小時

▲ 60歲婦搭飛機途中猝死，全機「伴屍」飛行7小時。

澳洲一名60歲婦人近日乘搭飛機，從卡塔爾首都多哈前往悉尼，但飛機航行途中，她被發現處於昏迷狀態，機組人員曾為她急救，可惜在航班降落，婦人被證實已經死亡。

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根據英國《每日郵報》報道，事發於上周五（9月29日），該名60歲婦人乘坐卡塔爾航空（Qatar Airways）QR908航班由多哈前往悉尼，全程飛行時間為14小時。

不過，在飛機航行了一半航程後，該名婦人被發現處於昏迷狀態，當時機組人員試圖對她施行心肺復甦法（CPR），並使用AED機急救，希望使其甦醒。

飛機於當地時間下午4時47分抵達悉尼，但婦人仍未能甦醒。當地警方其後到達現場，證實婦人已經死亡。事後，卡塔爾航空發言人對事件表示遺憾，又表示「在這個困難的時刻，我們的心與其家人同在」﻿。

根據澳洲《7News》報道，有乘搭該航班的一對夫婦透露事發經過，指當時機艙內一片漆黑，大多乘客都在睡覺，她和丈夫聽到婦人發出奇怪的聲音，但看起來像是在睡覺。

其後機組人員前來查看婦人的情況，並試圖叫醒她，又叫其他人員拿來氧氣面罩，但之後便離開了。夫婦稱，機組人員當時告訴表示「一切正常（everything was all right）」，但他們認為婦人看起來已沒有呼吸。

過了20分鐘，機組人員走過來，在另一名乘客的協助下，將婦人從座位上移開，並在另一個位置為其進行心肺復甦術及使用AED機急救。

隨後，機組人員發出廣播，詢問飛機上是否有醫生或護士。又過了半小時，婦人原本座位的其他乘客被安排到其他位置，而婦人則被搬回她本來的座位，並蓋上毯子。

夫婦稱，當航班降落後，機組人員向乘客表示，機上出現緊急醫療情況，要求每個人都暫時留在座位。其後有醫護人員、警察，以及生物安全部門人員到場調查，不久後乘客獲准離開。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

心臟病發病前，頭頸背部大量出汗；

臉色發黑發白，需慎防肺栓塞；

經常出現眼前發黑，會誘發心肌梗塞；

劇烈頭痛，可能是腦部血管出問題；

身體不明原因疼痛，是心肌梗塞缺血警訊；

胸部頻繁疼痛，恐是心血管中斑塊堆積。

陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

引發猝死3大原因

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

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責任編輯：羅嘉欣