【肝癌治療】3分之1中期肝癌病人透過手術配合「免疫組合治療」　腫瘤可以完全消失

▲ (受訪者提供)

年約60歲的昌哥是乙肝病毒帶菌者，2021年初摸到上腹有硬塊，但沒有理會，直至2021年11月上腹痛才求醫，電腦 （CT） 及正電子 （PET） 掃描確診晚期肝癌。起初主診醫生曾斷言昌哥最多只剩半年壽命，但後來經家人勸導決定尋求第二醫療意見。

昌哥先嘗試口服標靶治療，3個月療程後效果未如理想。2022年2月開始改用免疫組合治療，用藥期間沒有不適或副作用，間中感到疲倦，療程期間仍可如常生活，經常與朋友爬山。12個月後病情有明顯改善，肝癌指數 （AFP） 由82,000 下降至 1.8 ng/mL （正常< 7 ng/mL）電腦及正電子掃描顯示右肝腫瘤縮細至 10 cm，只有腫瘤周邊少量活躍性，其他肝內轉移、下腔靜脈腫瘤及淋巴轉移完全消失 （TNM 第二期）。

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昌哥經接受肝腫瘤切除手術，術後情況良好，腫瘤已清零，經評估後於2023年3月接受右肝切除手術，術後順利恢復，肝功能正常。病理報告顯示癌細胞完全消失，只有周邊發炎反應，醫生估計為藥物反應。9月初掃描顯示腫瘤已完全受控清零，身體健康狀態正常。

為昌哥提供治療方案的「香港肝癌及腸胃癌基金會」創辦人、港大外科學系名譽教授潘冬平表示，雖然中至晚期患者易因腫瘤範圍太大、 入侵主要血管、或癌細胞出現擴散不適合進行手術。不過中至晚期癌症可以用藥物治療令期數下降，若治療成功可以再進行手術。

潘冬平指，中至晚期肝癌一線治療為免疫組合治療，其中中期患者4成3腫瘤對免疫治療組合有反應、1成1腫瘤完全消失。而針對中期患者的概念研究顯示，免疫組合治療加上手術、消融及高選擇性栓塞化療（Atezo+Bev Curative）後，中期患者完全反應率，亦即腫瘤消失的機會達到3成5，無需用藥率達到2成3。

潘冬平表示，研究及臨床治療經驗證實，「免疫組合治療」有機會達至肝癌期數下降， 從而增加進行手術或其他根治性治療，達至腫瘤清零，呼籲腫瘤太大或已出現擴散不能手術治療的病人，別輕言放棄，與醫生商討更多治療選擇。

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責任編輯：陳展棋