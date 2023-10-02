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【食用安全】女子食白腰豆後頭暈嘔吐　揭做少關鍵一步致食物中毒

食用安全 18:45 2023/10/02

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女子用慢燉鍋煮食白腰豆後頭暈嘔吐，揭做少關鍵一步致食物中毒。

燉煮豆類有機會導致食物中毒！近日，一名女子用慢燉鍋（slow cooker）煮食白腰豆，食用後出現頭暈嘔吐等食物中毒症狀。有生物及化學專家提醒，3類食物不宜慢煮。

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根據《The Mirror》報道，英國女子Anne Sullivan是一名素食主義者，她在日前希望吃豆類補充蛋白質，於是嚴格按食譜要求，先浸泡白腰豆，再用慢燉鍋慢燉白腰豆一整日。7小時後，Anne吃白腰豆時發現豆子仍非常硬且難嚼，但她還是把它們吃完。

沒多久，她感到頭暈目眩、面色蒼白和作嘔。不過，休息片刻後情況好轉，晚餐時的胃口還非常好，因此她未聯想到自己已食物中毒。

第二日，她又按照同樣的流程燉煮白腰豆，和男友一同享用。當Anne提及昨日的身體不適時，男友立即懷疑稱是餐桌上的白腰豆導致了食物中毒；但為時已晚，2人不久後都出現了噁心嘔吐的中毒症狀。

做少1步增中毒機率

事後，Anne發現自己的錯誤是在浸泡白腰豆後，就立即將它們放入慢燉鍋，導致白腰豆在數小時慢燉過程中增加了毒素水平，最後還沒有煮熟。正確的做法，應該是預先浸泡豆類數小時，清洗瀝乾後，用100°C高溫的水先煮豆類30分鐘左右。這時，生豆内含有的毒素「植物血凝素」（phytohaemagglutinin），會在10分鐘左右就遭到破壞；然後再進行燉煮。Anne呼籲在烹煮豆類時一定要注意這關鍵的一步：

我不知道，大多數人都認為豆類要用慢燉鍋煮，大多數食譜也假設了你用的是完全煮熟的罐裝豆子。

3類食物不宜慢煮

本港生物及化學專家關志邦曾表示，慢煮豆類食物有風險，因豆類有植物血凝素，例如紅腰豆，需要100度煮半小時才可分解毒素。如以慢煮食用可致中毒，中毒3小時內會出現頭暈、嘔吐及肚瀉等症狀。

另外，不適合慢煮的食物還包括豬肉、青口及蜆等海鮮。豬肉因有寄生蟲，需徹底煮熟，不適合慢煮；牛及雞肉則視乎肉質。貝類海產同樣或有寄生蟲，低溫不能殺菌，慢煮存在食安風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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