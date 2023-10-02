【澳門好去處】哈利波特展覽12月登陸澳門倫敦人　6大打卡位還原電影場景

▲ 「哈利波特展覽」12月登陸澳門倫敦人。（有關機構提供）

哈利波特粉絲喜訊！「哈利·波特：展覽」 (Harry Potter：The Exhibition）將於12月15日在澳門倫敦人開幕！展覽會重現《哈利波特》及《怪獸》系列的魔法世界，更設有互動遊戲體驗釀製魔藥和魁地奇等，一眾哈利迷可以親嘗作為巫師的滋味！

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展覽將於12月15日在澳門倫敦人開幕。訪客進入展覽後將會獲發一條腕帶，他們與展區的互動會被無線射頻辨識（RFID）腕帶全程記錄下來，以打造個性化的神奇旅程。另外，訪客亦可在展覽中練習魁地奇技能、釀製魔藥、種植曼德拉草，為自己的霍格華茲家族贏得積分等，同時亦可了解電影製作的幕後細節。展覽也會帶領訪客回顧《哈利·波特》和《怪獸》系列電影中的經典場景和佈置，當中更包括百老匯舞台劇《哈利·波特：被詛咒的孩子》的場景。

▲ 小朋友可以扮演哈利波特。（有關機構提供）

展覽亦設有紀念品專門店，除了售賣官方授權的系列商品外，還有於其他魔法世界體驗中沒有的獨家系列商品、獨特拍照體驗，以及最受粉絲喜愛的奶油啤酒。

門票現已於官方網站公開發售，成人門票價格由澳門幣218起，兒童門票價格由澳門幣168元起。

哈利波特展區亮點

1. 從紙本到熒幕展區 (From Page to Screen Gallery)

展示了被封印在古靈閣金庫中的《哈利·波特與魔法石》首版，並設有鼓舞人心的影片和名言佳句，讓訪客在參觀展覽時，再次聯想起精彩的故事情節。

2. 霍格華茲城堡展區 (Hogwarts Castle Gallery)

以多媒體體驗為賣點，當中包括渾拚柳、催狂魔以及劫盜地圖等標誌性元素。當訪客見到其名字顯示時，便會迫不及待地繼續探索魔法世界。

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3. 霍格華茲大禮堂展區（The Great Hall Gallery）

讓訪客可在標誌性的建築中，慶祝魔法世界的盛大時刻。

4. 霍格華茲學院（Hogwarts Houses）

為整個展覽體驗奠定了基礎，訪客可在預先登記時所選擇的霍格華茲學院體驗更多個人化時刻。雖然訪客可能只傾向其中一所學院，但在擁有標誌性分類帽的大廳，可以體驗所有學院。四周精美的彩色玻璃窗上更有全新設計的各院院徽，是拍照打卡的絕佳地點。

5. 霍格華茲教室（Hogwarts Classrooms）

佈滿了標誌性的道具、魔法生物及服飾。訪客可透過觸控顯示屏與魔法課程和遊戲互動，探究魔法教室的幕後秘密。訪客可在魔藥教室内製造魔藥，在占卜學教室中預測未來，或在草藥學溫室中種植曼德拉草，在黑魔法防禦術教室中使用魔杖打敗幻形怪。

6. 海格的小屋及禁忌森林（Hagrid’s Hut and The Forbidden Forest）

提供互動式護法咒體驗。訪客可發現隱藏於森林内的各種著名魔法生物，如半人馬和八眼巨蛛，並可於海格的小屋內盡情探索。

「哈利·波特™：展覽」（Harry Potter™: The Exhibition）

日期：2023年12月15日起

時間：每日11am-7pm（最後入場時間為6:15pm）

地點：澳門倫敦人

票價（港幣/澳門幣）：【平日】成人$218、3-12歲兒童$168

【假日】成人$268、3-12歲兒童$208

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責任編輯︰王明芳