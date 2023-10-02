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【星二代】林文龍郭可盈愛女盡得父母靚基因　13歲林天若有意入行當歌手

娛樂 18:30 2023/10/02

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熱門 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

13歲林天若大個女，少女味出晒嚟！

林文龍與郭可盈於2004年結婚，婚後6年誕下女兒林天若（Tania），不經不覺，Tania今年已13歲。郭可盈趁著日前中秋節，在社交平台上載一家三口賞月的相片，可見長得亭亭玉立的Tania，身高已高過媽媽，轉眼間蛻變成一名少女。

Tania今日（10月2日）亦在個人社交平台分享穿上韓服的照片，雖然僅得側面，但可見她手長腿長，身形高挑。她似乎熱愛韓國文化，甚至將IG頭像改為韓服造型的照片。

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【星二代】林文龍+郭可盈愛女盼入行做音樂　林天若能歌善舞兼成績優異被封學霸

熱愛K-Pop

而且今年3月，Tania曾上載學校開放日演出的片段，她與同學們組成女團大跳K-Pop舞蹈，負責站C位的她跳得有板有眼。

擁有音樂天份的她拍子感及勁度十足，獲網民大讚是當中跳得最好的一位。

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郭可盈在今年初帶同女兒Tania返回娘家擔任獎項嘉賓，她接受TOPick訪問時大讚女兒有音樂天份，尤其較愛作曲，不但有留意TVB歌唱真人騷《聲夢傳奇》，還有作過幾首正能量和鼓勵性的歌曲，當同學遇到困難時會以歌鼓勵他們，在旁的Tania亦坦言有意當創作歌手。

Tania對跳唱K-Pop感濃厚興趣，未知將來會否有意赴韓向女團發展呢？

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品學兼優

Tania遺傳父母優良基因，而且品學兼優，小學就讀私立名校保良局蔡繼有學校時，早已是一名學霸。除在小六畢業禮上奪得中文科傑出表現獎狀，更連續三年奪得學科冠軍和各種獎項，升上中學後，她獲選為班長，是班上的風頭人物。

Tania是品學兼優的學霸星二代。（IG圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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