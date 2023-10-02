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【司法】大律師公會、律師會代表赴英　出席英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮

政治 17:56 2023/10/02

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杜淦堃(右1)、陳澤銘(左2)和彭韻僖(左3)，參加英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮。(律師會fb圖片)

香港大律師公會主席杜淦堃、香港律師會會長陳澤銘和前會長彭韻僖，赴倫敦參加英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮，儀式今日在西敏寺舉行。

香港律師會社交平台發文指，英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮的活動，包括由英格蘭及威爾斯律師會和大律師公會合辦的「法律領袖討論會」，討論會於倫敦時間10月1日下午在格雷律師學院（Gray’s Inn）舉行。來自世界各地的法律領袖探討於一個現代化和不斷演變的法律環境中，捍衛法律專業的獨立性的各種方法。其他討論議題包括律師在維護法治方面的守護者角色、客戶保密以及在本地和國際層面對律師的保護。

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他們隨後出席酒會及正式晚宴，在晚宴上，英格蘭及威爾斯律師會會長 Lubna Shuja 、大律師公會主席 Nick Vineall KC 、國際律師協會主席 Almudena Arpón de Mendívil 和英國大法官 The Rt Hon Alex Chalk KC MP 向參加者發表演說。他們的演說帶出了法律專業人士團結一致的重要性，並藉以維護法治，以及應對全球經濟放緩和氣候變化所帶來的挑戰。活動在英格蘭及威爾斯律師會舉行，該會會址位於倫敦法律區中心地帶的一座宏偉二級古蹟中。

英格蘭及威爾斯律師會和大律師公會分別代表英格蘭和威爾斯的律師和大律師的獨立專業組織。

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責任編輯：區綽彥

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