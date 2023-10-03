【無火煮食】入行十五年女廚師樂見電爐煮食成大趨勢　味道鑊氣不減之餘減少勞損

無火電爐煮食成為餐廳大趨勢，中電早前首次舉辦全電煮食大賽，吸引了27位中、西餐的廚師參賽。廚師學徒、初級廚師和專業廚師分同場較技，傳承中西廚藝，推廣電煮食的文化。帝京酒店獅房菜助理主廚、中式烹調（專業組）參賽廚師譚詠儀認為，電爐煮食已成中菜的大趨勢，味道鑊氣不減之餘，又能減勞損減出汗。

小儀直言，當初入行只是因為「硬頸」，小時候母親希望作為女生的她從事美容相關工作，惟她從外國讀完書回流香港後選擇從新報讀中華廚藝學院。小儀形容，整個過程十分艱深，「（第一次報）佢地唔收我，見到我咁細粒，又係女仔，當時唔吃香」。最終經過3次嘗試，終於獲得廚藝學院錄取。小儀憶述，由剛到廚藝學院讀書再到最初入行，廚房都只有她一個女生，拿刀、拋鑊等體力勞動的動作對她來說都很吃力。十多年來憑著「硬頸」和對廚藝的熱愛，終於做出一番成就。

小儀指，廚房環境油煙多、中菜烹調經常要拋鑊，體力勞動大，造成肌肉勞損。她又指，氣體爐烹調時噪音大，工作時經常需要大聲講話，加上廚房內的氣溫較高，對於女廚師來說，工作就更吃力。小儀入行逾15年，最近5、6年才接觸電炒爐，對行內仍然是很新的技術，但她相信將會成為中菜的大趨勢。不少食客甚至資深中菜師傅都會對電爐有負面的印象，認為味道會較氣體爐烹調的遜色，不夠「鑊氣」。不過，在帝京酒店中菜廳擔任助理主廚的小儀認為，電爐烹調的菜式與傳統氣體爐的沒有太大分別，「獅房菜」逾半爐頭亦已棄用傳統煤氣火爐。小儀相信，沒有老師傅會不接受改用電爐，「始終都要搵飯食，要搵嗰餐飯就要接納而家新世代嘅追求和步伐」，又指很多師傅嘗試過用電爐之後都會發現其好處，樂於接受改變。

小儀經常參加不同的煮食大賽，對首次參加全電煮食比賽的她直言，電爐和電炒鑊傳熱快、效率高，在比賽過程中要控制油溫和火候都充滿挑戰。雖然她在今次比賽的中未有獲獎，但她樂見業界愈趨轉用電烹調菜式，既可保持煮食鑊氣， 亦有助改善廚房的工作環境，變得清涼和寧靜，同時減少油煙，對於業界發展和環境都是雙贏。

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記者：吳穎嵛