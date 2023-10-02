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【鍾培生拳賽】龍心指拳賽酬勞一般　稱要戰勝自己宣布改新名：東方臥狼剋龍

娛樂 19:03 2023/10/02

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熱門 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

今日（10月2日）下午，鍾培生在記招宣布《培生擂台無敵盃2023》在12月1日在灣仔修頓球場舉行，門票即日起作內部應購、10月6日公開發售，並邀請了劉馬車、龍心參與拳賽，二人會激戰4回合、每回合90秒，更有從日本邀請知名女藝人任舉牌女郎，甚有睇頭！

劉馬車、龍心與霍哥、周永恆一同現身記招，並在記招過後接受訪問。

【鍾培生拳賽】劉馬車龍心「騷肌」戰意旺盛　霍哥積極備戰盼兩回合KO周永恆

龍心找外籍教練操拳

龍心受訪時自稱來自第六宇宙，並說：「改個新名，就係東方臥狼剋龍」，更稱回來參與拳賽是希望戰勝自己、打敗「龍心」。

問到有沒有信心撃敗對手劉馬車，龍心回應：「我唔打死佢都已經當贏咗，哈哈哈哈哈，我諗如果未操拳情況下，可能以身型嚟講，我嘅贏面應該大，但操咗拳之後無人知，睇下幾勤力嘅啫，愈勤力就愈有勝數。」

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他指，自己到每一間拳館去找教練練習，會集中在中環多，皆因那裡比較多外籍人士，是會比較適合他自己的風格。

另外，他指自己現時飲食清淡，並透露明天開始會準時起身跑步然後吃水果、晚上6時過後就不再進食。他強調拳賽的酬勞一般，只是「夠水腳（路費）」而已。

記者：陳曉柔

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