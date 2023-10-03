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【無火煮食】中電辦全電煮食大賽推動飲食業節能減排　全電代替明火煮食省3成電費

社會 00:00 2023/10/03

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中電於8月底舉辦首屆「傳承低碳•全電煮食專業大費」，吸引了27位中、西餐的廚師參賽，得到業界鼎力支持。中華電力客戶成功及銷售總監盧志華指，中電積極向業界推廣低碳的全電廚房，餐廳使用全電爐具代替明火煮食，約能節省3成電費，長遠減輕營運成本、縮短投資回本期。

盧志華指，香港剛經歷10號風球和香港歷來最持久的黑色暴雨，社會各界都需要積極節能減排，為應對氣候變化出一分力。他表示，高能源效益和節能的電爐具有助提升營運效率，利用電煮食的能源費開支較低，加上電磁爐直接加熱廚具，煮食過程中的熱力不會散失到空氣中，有鑊氣和效率高，達致節能減排。全電廚房亦有助降低廚房的溫度，改善廚房的工作環境。加上現時很多電廚具配備自動化功能， 幫助廚師提升烹調效率，實現低碳智能的全電廚房。

「傳承低碳•全電煮食專業大費」提供互動平台，讓青年廚師和專業廚師分級同場較技，傅承中西廚藝，並推廣電煮食的文化，推動餐飲業界持續發展。為配合主題，比賽均使用可持續和有機低碳的食材，以及採用低碳環保的電爐具。

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記者：吳穎嵛

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