【十一國慶】國慶日17.7萬內地旅客訪港　恢復至疫情前七成

▲ 十一黃金周不少自由行旅客來港。（馮漢柱攝）

十一國慶日大量旅客出入本港，其中錄約17.7萬內地訪客入境，較疫情前的24.7萬，少約28%。而根據入境處數字顯示，截至今日早上10時許，有約13.9萬人次出入境；其中入境人次約7萬多，出境人次約6.4萬。

入境處公布昨日（1日）出入境人次，昨日有約95萬人次出入境，其中包括約51.3萬入境人次，以及約40.6萬出境人次。

2023年10月1日出入境人次 入境 出境 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 316,461 177,770 19,617 513,848 238,819 142,422 25,295 406,536

通關加上國慶煙花重辦，今年國慶日入境的內地訪客達約17.7萬，但與疫情前仍有差距。翻查2018年紀錄，當年國慶日入境內地訪客人數高達約24.7萬，即今年國慶日受港內地旅客，只恢復到疫情前約71.7%。

而根據入境處數字顯示，截至今日早上10時許，有約13.9萬人次出入境；其中入境人次約7萬多，出境人次約6.4萬。

旅遊促進會總幹事崔定邦出席電台節目時就預計，國慶黃金周假期內地訪港旅客人數可超100萬，夜繽紛活動和國慶煙花等均對旅客有吸引力，建議將夜市等配套長時間維持，有關當局亦應推動深度遊，透過小紅書等宣傳。

立法會批發及零售界議員邵家輝則認為，旅客數字未能回復至疫情前水平，或與航空承載力等因素有關。

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記者：陳梓蔚