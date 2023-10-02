【杭州亞運】馬會派出獎金突破2,600萬元　何詩蓓個人獨取300萬元

▲ 港隊女飛魚何詩蓓個人獨攬300萬獎金。(港協暨奧委會提供)

馬會早前宣布推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，表揚於大型運動會中奪得佳績的運動員。按港隊暫時成績計算，港隊女飛魚何詩蓓個人獨攬300萬獎金，「劍神」張家朗、「小女車神」李思穎、高爾夫球代表許龍一緊隨其後，各奪112.5萬元獎金。

港隊暫時在杭州亞運奪得6金15銀22銅，根據馬會計劃如奪得金牌，個人賽運動員可獲100萬元獎金、團體賽則獲200萬元，如此類推(見表)，即馬會派出獎金突破2,600萬元。若以運動員個別計算，何詩蓓是大贏家，分別在4項個人賽豪取2金1銀1銅，連同2面接力賽銅牌，她個人便獨得300萬元。

張家朗在男花勇奪金牌、團體賽奪銅；李思穎2面個人賽銀牌、1面團體賽銅牌；許龍一在個人賽取得金牌、1面團體賽銅牌，這3名運動員各自亦獨得112.5萬元獎金。而賽艇孖寶林新棟、王瑋駿亦可瓜分200萬元獎金。

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記者：蘇文軒