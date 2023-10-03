【有條件釋放令】精神諮詢委員會委員︰社區精神病人如缺目標難維持治療 籲加強職涯訓練促釋放令成效

▲ 港大社會工作及社會行政學系教授謝樹基。（資料圖片）

荷里活廣場斬人兇案發生4個月，精神健康諮詢委員會事後提供10點建議，包括檢討收緊有條件釋放令，並於明年開展立法程序。諮詢委員會委員之一、港大社會工作及社會行政學系教授謝樹基向本報表示，檢討「有條件釋放」條例可以在病人有暴力傾向病發跡象的時候召返入院，不過他指在臨床經驗上如病人缺乏目標，要病人康復期間配合及維持治療計劃非常困難。

謝樹基表示，應謹慎地權衡釋放令下精神健康服務提供者「照顧」和「充權」兩大責任。透過跨專業團隊的投入和支持，與患者建立信任，並加強職業治療、輔導、並跨專業團隊的投入和支持，並考慮以個案經理方式支援照顧者，以加強有條件釋放的計畫成效。

業界對有條件釋放令反應兩極 謝樹基: 建立醫患關係始終是預防暴力最佳措施

有條件釋放令實施多年，醫務衛生局於荷里活廣場斬人兇案發生後表明會檢討其條例，包括除了被強制羈留、有刑事暴力病歷和傾向的病人，於社區治療下可以被召回入院，亦要求自願入院、但有刑事暴力傾向的病人，亦需要遵守釋放令；而病人回到社區後，醫生可以用遙距治療的方式監察病人服藥。

新指施尚未開始立法，不過業界反應兩極，有醫生認為新修例可以堵塞病人透過自願入院形式，以避過遵守釋放令。不過亦有學者及社區組織質疑侵犯人權，亦憂慮部分病人，更不願意求醫引致病情嚴重。

港大社會工作及社會行政學系教授謝樹基於本報撰文，他指相信醫務衛生局會謹慎地權衡精神健康服務提供者「照顧」和「充權」的兩大責任，認為工需要有充足的培訓，同時在編制和工作量方面著手，以提供高水準的精神健康醫療服務。他亦強調，相信建立一份有信任、充滿同理心的關係以及具備良好的臨床專業判斷能力，始終是預防暴力的最佳措施。

病人如缺乏目標要維找治療計劃困難 應提供更多跨專業團隊投入

謝樹基表示，從外地法醫精神科的臨床經驗中可見，不少病人即使配合治療計劃，「但如每天早上起床時都感到毫無目標，缺乏有意義的活動，要維持下去是非常困難」。他認為，社署的「社區綜合計畫」和「協作護理計畫」應加強，包括覆蓋職業治療及輔導，幫助病人重新建立、規劃人生；另外亦應提供更多跨專業團隊的投入和支持。

謝樹基亦提到，社會福利署即將推出為照顧者而設的熱線以及其他服務，認為熱線需真正關懷照顧者作為個體，而不僅僅將他們視為提供照顧的工具。社會福利署亦可以考慮提供個案跟進和管理，從而更加有效地支持照顧者，資源更加用得其所。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋