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從字相人｜愈聰明的人寫字愈醜 日本研究：1/3名列前茅尖子是「鬼畫符」

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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自古以來，東西方都有關於筆跡學總結「字如其人」。亞洲國家通常有「字醜為恥」的觀念，所以不少家長們逼著小孩握著筆桿反覆抄寫，為了就是日後養成優美的字跡。日本有補習名師則表示「越聰明的人寫字越醜」。在網絡時代，掌握和管理知識的能力是否更重要呢?

日本首屈一指的補教界名師林修在自己主持的電視節目《林先生が驚く初耳学！》，談到字跡與學習效率的關聯性。他表示，自己在教書時不知看過多少種學生字跡，他發現學習表現越好的小孩，字就寫得越醜

文字是拿來整理知識用的工具，但字跡美醜和學習能力沒有絕對關聯。

他指出，根據其長期觀察，以「字跡美醜」和「知識整理能力」當成XY兩軸劃分出4個象限，字跡醜而知識能力強的小孩，比起字跡優美而知識能力強的小孩要多出許多。

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此外，日本東京大學的研究發現，學校內成績名列1/3的學生字跡幾乎都是「鬼畫符」，而中後段的學生則大部分字跡優美。

以應用心理學來看，字跡潦草而扭曲的人是創意力豐富的表現，例如知名音樂家貝多芬就因為字跡太醜，樂譜手稿《給特蕾賽》竟然被後人誤讀成《給愛麗絲》，一直沿用到今天。

所以說，許多父母硬逼小孩改正字跡的做法，其實是不必要的。比起字跡美觀，多培養整理知識的能力才對人生有幫助。

在現今網絡化年代，小朋友自小已接觸鍵盤打字，在沒有認真寫字的形況下，字跡自然很醜。老一輩總是用「字跡會影響一輩子」的說法，以後可能連作文考試，都會用鍵盤打字呢。

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