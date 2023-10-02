【鍾培生拳賽】周永恆透露獄中生活　重新反思自己：怒火沒有好處

藝人周永恆今日（10月2日）出席《培生擂台：無敵盃》We Are Champd2023 ，在Face-off 環節他與霍哥較上次冷靜，沒有大打出手。

內外準備

周永恆接受TOPick 訪問透露會盡力為賽事準備：「打坐調息自己，亦會打Boxing，練習到撕裂要休息。未試過讀完書後要由頭學過一件事，用自己時間盡力參加比賽，非常熱血。」

他又透露沒有想過用幾多時間KO霍哥：「這個運動不是這樣玩，有很多技術需要處理。（想到那麼多層次，是否在獄中有反思？）對，有很多思考，要揣摩自己怎樣做得更好。」

▲ 周永恆（陳慧安 攝）

透露獄中生活

談到在獄中生活，他說：「我住在一人監倉，在裏面打坐和看書。（覺得自己變得平和，沒有火？）其實我不是有火，之前很多事煩惱，整個人也不快，現在較清晰，找回初心練拳。」

他續指在獄中燃點其讀書習慣，又表示裏面食物很難食，更笑言吃到營養不良。

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與太太感情變

至於提到與太太關係，周永恆指這段時間二人關係變好：「大家沒有再吵架，我現在諒解太太之前因疫情返不到外家的感受，她也很慘。」

他再指怒火沒有好處，不是為了任何人練習而是為了自己。

▲ 周永恆與太太

沒有興趣開IG

另外，談到霍哥希望他開社交帳號一事，他說：「我沒有IG，Facebook亦沒有經營，我又沒有Follower，又不看其他人的消息，所以是否要為了他而開呢？我仍考慮中，沒有太大興趣。」

記者：陳曉柔

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