  • 29°C
香港時間 : 20231002日 (週一) 20:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鍾培生拳賽】周永恆透露獄中生活　重新反思自己：怒火沒有好處

娛樂 19:09 2023/10/02

分享：

分享：

熱門 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

藝人周永恆今日（10月2日）出席《培生擂台：無敵盃》We Are Champd2023 ，在Face-off 環節他與霍哥較上次冷靜，沒有大打出手。

內外準備

周永恆接受TOPick 訪問透露會盡力為賽事準備：「打坐調息自己，亦會打Boxing，練習到撕裂要休息。未試過讀完書後要由頭學過一件事，用自己時間盡力參加比賽，非常熱血。」

他又透露沒有想過用幾多時間KO霍哥：「這個運動不是這樣玩，有很多技術需要處理。（想到那麼多層次，是否在獄中有反思？）對，有很多思考，要揣摩自己怎樣做得更好。」

周永恆（陳慧安 攝）

透露獄中生活

談到在獄中生活，他說：「我住在一人監倉，在裏面打坐和看書。（覺得自己變得平和，沒有火？）其實我不是有火，之前很多事煩惱，整個人也不快，現在較清晰，找回初心練拳。」

他續指在獄中燃點其讀書習慣，又表示裏面食物很難食，更笑言吃到營養不良。

點擊圖片放大
+6
+5

與太太感情變

至於提到與太太關係，周永恆指這段時間二人關係變好：「大家沒有再吵架，我現在諒解太太之前因疫情返不到外家的感受，她也很慘。」

他再指怒火沒有好處，不是為了任何人練習而是為了自己。

周永恆與太太

沒有興趣開IG

另外，談到霍哥希望他開社交帳號一事，他說：「我沒有IG，Facebook亦沒有經營，我又沒有Follower，又不看其他人的消息，所以是否要為了他而開呢？我仍考慮中，沒有太大興趣。」

記者：陳曉柔

最新影片推介：林盛斌專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林盛斌經營公司堅守兩大原則　阿Bob視挫折為推動力：下次做得更好

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

周永恆涉兩罪獲准以5萬元保釋　Roy激動落淚：想做返個正常人
17:24 2023/09/12
周永恆涉兩罪獲准以5萬元保釋　Roy激動落淚：想做返個正常人
【藝人襲警】涉向警吐口水認阻差襲警　藝人周永恆押後9.21判刑
16:55 2023/09/12
【藝人襲警】涉向警吐口水認阻差襲警　藝人周永恆押後9.21判刑
【藝人襲警】涉吐口水襲警兼阻差　藝人周永恆判囚2周官斥挑釁警權
16:47 2023/09/21
【藝人襲警】涉吐口水襲警兼阻差　藝人周永恆判囚2周官斥挑釁警權
【鍾培生拳賽】霍哥對決周永恒花生指數未夠高　劉馬車龍心參戰互打今午開記招
今日 12:00
【鍾培生拳賽】霍哥對決周永恒花生指數未夠高　劉馬車龍心參戰互打今午開記招
【鍾培生拳賽】劉馬車龍心「騷肌」戰意旺盛　霍哥積極備戰盼兩回合KO周永恆
今日 17:59
【鍾培生拳賽】劉馬車龍心「騷肌」戰意旺盛　霍哥積極備戰盼兩回合KO周永恆

你可能感興趣

周永恆涉兩罪獲准以5萬元保釋　Roy激動落淚：想做返個正常人
17:24 2023/09/12
周永恆涉兩罪獲准以5萬元保釋　Roy激動落淚：想做返個正常人
【藝人襲警】涉向警吐口水認阻差襲警　藝人周永恆押後9.21判刑
16:55 2023/09/12
【藝人襲警】涉向警吐口水認阻差襲警　藝人周永恆押後9.21判刑
【藝人襲警】涉吐口水襲警兼阻差　藝人周永恆判囚2周官斥挑釁警權
16:47 2023/09/21
【藝人襲警】涉吐口水襲警兼阻差　藝人周永恆判囚2周官斥挑釁警權
周永恒 鍾培生 娛樂人物職業 夫妻之道 娛樂行業 拳擊

最高瀏覽

【天氣預報】風暴小犬威力增強　周五直撲香港400公里
【天氣預報】風暴小犬威力增強　周五直撲香港400公里
鄭少秋長女鄭安儀離世　秋官現任太太官晶華用8個字回應
鄭少秋長女鄭安儀離世　秋官現任太太官晶華用8個字回應
【颱風消息】天文台料小犬達超強颱風級　或沿廣東沿岸海域移動
【颱風消息】天文台料小犬達超強颱風級　或沿廣東沿岸海域移動
急症室最長等候時間（10月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月02日 時間16:05）