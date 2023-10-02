【鍾培生拳賽】劉馬車透露身體多病痛　冇信心打贏龍心：預咗生死一戰

▲ 劉馬車會努力比賽！

網紅劉馬車今日（10月2日）出席《培生擂台：無敵盃》We Are Champd2023，在活動上他揚言要打敗龍心，並表示相當憎恨對方。

【鍾培生拳賽】劉馬車龍心「騷肌」戰意旺盛 霍哥積極備戰盼兩回合KO周永恆

透露身體多病痛

劉馬車接受TOPick訪問時表示對打敗龍心信心不大，惟心中有火：「因為自己身體狀況不好，現時每天吃不到東西，沒有胃口，令身體較瘦弱，但龍心相對較大隻，又有操拳，所以如果在擂台上讓他重擊，自己應該頂不到。而且，我的腰椎受過重創，一直有腰患，要看中醫治療，但也不能復原，早前還咳到出血，整個人身體很差，這陣子才較穩定。」

談到他身體有那麼多病痛，如何備戰，劉馬車說：「也會照操拳，有時也要忍着痛，一星期操兩至三次，但跑步和跳繩每天也會做，希望盡量有個好的狀態比賽，不過現在最大的擔心也是體重問題，始終很難增磅。」

▲ 劉馬車（陳慧安 攝）

鍾培生鼓勵參賽 並非為金錢而戰

他再指鍾培生在半年前已找其參加拳賽，當初也覺得很意外，全因自己不太熟悉打拳，但鍾培生不斷鼓勵他，直到8月又再邀請他參加比賽，故劉馬車表示給其誠意打動，決定參賽。

問到拳酬是否吸引他參賽原因之一，劉馬車說：「我個人覺得自己的拳酬較霍哥、周永恆發及龍心少很多，我也知道自己在鍾生心中的位置及商業價值，所以拳酬一定少，但我不是為金錢而戰，而想在全城關注的大舞台發揮自己，讓大家重新認識我們。 」

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記者：陳曉柔

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