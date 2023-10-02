【秋天拍賣會】蘇富比秋拍呈獻「無際之藍」估價達2億8千萬　兼首拍賣恐龍標本

▲ （曾耀輝攝）

蘇富比即日起至10月9日在灣仔會議展覽中心舉行2023年秋季拍賣會，會場雲集世界各地藝術家及收藏家的珍品，包括11.28克拉的藍色巨鑽「無際之藍」及著名藝術家趙無極的甲骨文系列作品。蘇富比更在香港舉行首個自然歴史拍賣會，呈獻極罕見的白堊紀晚期幼年鉤鼻龍化骨，估價由1,200萬元起。

今年是蘇富比在亞洲成立50周年，故在秋拍舉行香港首個自然歴史拍賣會—「史前地球的奇珍異獸」，並首度亮相兩個珍稀非凡的化石標本，分別為白堊紀晚期的幼年鉤鼻龍和更新世時期的真猛獁象頭骨。由於此鉤鼻龍死於幼時，故身長僅約9呎，比一般長約24呎的成年鉤鼻龍小，拍賣估價介乎1,200萬至2,000萬元。而至於真猛獁象頭骨，頭骨上有一對藍鐵礦漩滑紋象牙，估價則介乎240萬至400萬元。

是次秋拍更呈獻11.28克拉的藍色巨鑽「無際之藍」，其原石於2020年9月在南非的傳奇庫裏南礦開采而出，鑽石色彩經全球最大且最具公信力的美國寶石學會鑒定後，被評為最高等級的稀有艷彩藍色。由於藍鑽極為罕見，過去10年有減無增，加上「無際之藍」是在拍賣會上現身的第3粒豔彩等級且重量超過10克拉的藍鑽，其估價高達2億8,800萬元。

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另外，著名藝術家趙無極的甲骨文系列作品亦亮相拍賣會，例如《盛夏森林- 05.07.54》、《Sans titre無題》、《07.05.60》及《15.03.60》，其中《盛夏森林- 05.07.54》是趙無極於1954年所創，亦是其「甲骨文時期」的起點。此作品以艷紅色為主，畫面中央的白色穿插於甲骨文的字裏行間，猶如光芒照耀著大地。趙無極的「甲骨文時期」作品僅約10幅左右，更顯《盛夏森林- 05.07.54》之珍稀，惟估價待詢。

而《15.03.60》則是趙無極於60年代「巔峰時期」的創作，此作品構圖特殊，背景以墨綠色為主調，塑造出山川意境，並以黑白綫條交織的鳳凰為中心，寓意「大鵬展翅」，作品估價介乎1,000萬至2,000萬元。

有興趣拍賣珍品的市民，可按照每天的拍賣日程表參與競投，拍賣成功者可按提貨日期取貨，惟部分產品只供網上拍賣，如手袋、珠寶配飾及手錶等，可瀏覽蘇富比網頁查閲更多。

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記者：李芷玲