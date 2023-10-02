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【颱風小犬】天文台列出3大可能路徑　如避過台灣或令香港天氣顯著轉壞

社會 21:31 2023/10/02

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（馮漢柱攝）

熱帶氣旋小犬料沿廣東沿岸海域移動，天文台估計，小犬明日會加強成超強颱風，如能在台灣南部上岸，則會逐步減弱，接近香港前或能降至颱風水平；受小犬影響，本周末天氣將轉差，料多雲有雨。天文台又預測，明日本港日間極端酷熱，氣溫將高達35度。

熱帶氣旋小犬正移向呂宋海峽至台灣南部一帶，並且正逐步增加。天文台預測，小犬明日將「升級」為超強颱風，中心附近最高持續風速料達每小時185公里。

天文台就指，受東北季候風影響，小犬的路徑及強度存在變數，電腦預測對其發展仍然存在分歧，主要有3個可能，包括：

  • 台灣地形和東北季候風影響減弱
  • 以較南路徑經過台灣後維持較高強度
  • 在台灣附近向東北轉向。

若小犬橫過台灣南部，會受台灣地形及東北季候風影響減弱，本周後期為廣東沿岸帶來較大風勢和驟雨。現時天文台正在試驗的人工智能較傾向此預測結果，按現時路徑預測，小犬料周四於台灣南部登陸，其後會逐步減弱，接近香港前會降至颱風級別。

但是若小犬採取較南路徑，受台灣地形影響會較小，將維持較高強度進入南海東北部，本週後期廣東沿岸天氣可能顯著轉壞及有狂風驟雨。

而在第三個可能性中，小犬將受西北太平洋高空反氣旋的引導氣流影響，在台灣附近轉向東北移動，對香港影響最少。

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記者：陳梓蔚

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