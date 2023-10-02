議員出帖文賀港足亞運入四強　陸頌雄倡足球重納入體院精英訓練項目

▲ (HKFA 中國香港足球總會fb圖片)

香港男子足球隊，昨晚在杭州亞運以1：0擊敗伊朗，歷史性殺入四強。雖然「撞正」國慶日，但有不少立法會議員都在社交媒體祝賀港隊，其中，工聯會立法會議員陸頌雄建議，足球應重新納入體育學院精英訓練項目；民建聯立法會議員鄭泳舜希望，更多人支持和觀看港隊及港超聯比賽。

陸頌雄向傅流螢話，足球重新納入體育學院精英訓練項目，有助提升球員的訓練質素，球員可一同集訓和居住，亦有物理治療、飲食等一站式支援，但需要和球會配合。至於赴體院一同集訓的是「大港腳」或是青年軍球員，他認為，可進一步討論，但相信亞運四強的成績，可符合體院精英訓練項目資格。

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陸頌雄搭地鐵時看入球十分興奮 旁人可能會以為自己是「傻佬」

他說，因星期日晚要出席國慶文藝酒會，未能觀看球賽上半場，但在乘搭地鐵時，即在手機觀看下半場的賽事直播，在地鐵看到入球十分興奮，笑言旁人可能會以為自己是「傻佬」，加上聽到內地球迷的廣東話打氣，十分感動。他稱，下場比賽一定會看直播。

他指，今場賽果不是奇迹，中國香港隊的反擊有板有眼，防守極具壓迫力和紀律性，是說明過去十年香港自鳳凰計劃後，青訓漸見成效。

鄭泳舜指，很替港隊開心，亞運足球水平很高，贏的對手不容易。他希望更多人支持和觀看港隊及港超聯比賽。

鄧家彪、何敬康、林素蔚亦有發文

立法會議員鄧家彪、何敬康和林素蔚等亦有在社交平台發文，祝賀港隊。

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