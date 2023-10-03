【巨肺歌后】鄭少秋喪女被翻陳年舊帳　甄妮斥秋官太隨性：只有孩子最無辜

▲ 甄妮公開炮轟秋官。

「秋官」鄭少秋長女鄭安儀早前於美國寓所自殺身亡，由於教會未能聯絡其生母盧慧茹，故呼籲秋官盡快聯絡他們，為鄭安儀處理身後事。

跟秋官前妻沈殿霞非常老友的甄妮向來敢言，昨晚（10月2日）她於個人社交平台發帖文，斥責鄭少秋未有盡父親的責任！

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▲ 鄭少秋長女自殺身亡，秋官被翻舊帳！

單親母感受良多

甄妮先於Facebook寫道：「年齡心理、經濟狀況沒有準備好，為什麼要生娃娃呢」，接著她坦言昨天聽到秋官喪女之事，感到很遺憾，當中甄妮寫道：「他沒有處理好他的人生。就如樓上沒臉網友所言～隨性」

甄妮認為每個人背後都有故事：「也許男的自私、又碰上女的母愛氾濫，都不經大腦，但最無辜的還是孩子。」

早於1987年，遠赴美國的甄妮以亡夫的冷凍精子，進行人工受孕並誕下女兒甄家平，母女一直相依為命。

作為過來人感受良多，她再寫道：「一個小生命的誕生，最基本要具備條件：愛心+時間+奶粉。缺一不可，大家同意吧！嗯！不是辦家家酒！」

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還擊網民：同居只是試用期

之後某網民留言：「我們年輕時應該也不會想到未來這麼多吧....當下高興就結婚了..幸福..快樂..也不知道能多久.....大部份的人都是用賭的吧.」

對於網民以「賭」來形容結婚，甄妮即反擊：「以前跟現在不一樣。以前是天真現在是現實。結婚跟同居又不一樣，前者是約束，後者是試用期。」

最後甄妮繼說以前父母養育孩子，必須有責任制到18歲，她說：「但現在時代進步，科技讓孩子早熟，等他們開口找你討論，父母就要懂得如何尊重和恊助，才能長期保持良好互動。」

近年長居台灣的甄妮敢怒敢言，可說是「娛樂圈判官」，她曾狠批G.E.M.「沒禮貌」兼「沒家教」，另外斥責台灣導演九把刀教壞柯震東。此外早年甄妮跟張栢芝、陳曉東及陳奕迅同一班飛機，由於三人於機艙內高談闊論，甄妮直指他們十分擾民。

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